Боевой медик оказывает помощь раненому. Фото: ОК "Запад"

Украинская армия постоянно нуждается в квалифицированных военных врачах. Офицер медицинской службы ВСУ не только спасает жизни раненых, но и руководит медицинским персоналом на фронте. Стать таким специалистом сразу после школы невозможно, поскольку требуется высшее образование.

Как мобилизованным врачам получить начальное офицерское звание и где обучают таких специалистов, объяснили в Сумском ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Разница между боевым медиком и военным врачом

Офицер медицинской службы — это военнослужащий, имеющий соответствующее высшее образование и занимающий руководящую или профильную должность в медицинских подразделениях Вооруженных сил Украины. Работа такого специалиста выходит далеко за пределы непосредственного лечения пациентов. Этот специалист берет на себя ответственность за планирование медицинского обеспечения войск, организацию эвакуационных мероприятий и полноценное управление подчиненным персоналом в сложных условиях боевых действий.

Но следует чётко различать должности военного врача и боевого медика, ведь это не одно и то же.

Если боевой медик оказывает первую помощь непосредственно в своём подразделении, опираясь на базовую подготовку, то офицер-врач обязательно обладает полноценным медицинским образованием и высокой профессиональной квалификацией.

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Как гражданским и военным получить должность

Путь к офицерскому званию зависит от текущего уровня образования кандидата. Законодательство предусматривает несколько сценариев для разных категорий.

Если человек только что закончил школу, поступить на военного врача не получится. Сначала необходимо получить высшее медицинское образование в гражданском университете и пройти интернатуру для получения первичной специализации. Только после этого можно подавать документы в Украинскую военно-медицинскую академию (УВМА).

Специалисты, уже имеющие диплом врача и прошедшие интернатуру, могут напрямую поступать в УВМА или воспользоваться другими законными путями для назначения на офицерскую должность, исходя из текущих потребностей армии.

Для действующих военнослужащих с высшим медицинским образованием действует отдельная схема. Во время действия военного положения закон позволяет назначать таких специалистов на профильные должности с одновременным присвоением начального офицерского звания.

Для этого военнослужащему необходимо обратиться в кадровый орган своей части. Однако звание не присваивается автоматически, поскольку командование в первую очередь учитывает реальную потребность в кадрах, профильную специальность и конкретные требования к выбранной должности.

Подготовка в академии и немедицинские специальности

Главной базой для подготовки таких кадров выступает Украинская военно-медицинская академия. Учреждение специализируется на последипломном образовании и повышении квалификации. Будущие курсанты проходят строгий отбор. Поэтому в дальнейшем, в зависимости от программы, кандидатам предстоит сдать психологические и профессиональные тесты, выполнить нормативы по физической подготовке, пройти проверку документов и получить заключение военно-врачебной комиссии.

Получить звание офицера медицинской службы реально и без классического диплома врача. В армии существуют должности психологического, реабилитационного и фармацевтического направления. Они требуют иного и более простого профиля подготовки, поэтому кандидатам стоит заранее определиться со своей специальностью.

По состоянию на 15 октября 2026 года вступительная кампания в УВМА на 2026 год полностью завершена. Всю информацию о следующем наборе академия опубликует на своих ресурсах в разделе для абитуриентов. Но чтобы не терять время, желающим советуют уже сейчас проверить наличие необходимых документов и выяснить порядок прохождения ВЛК.

Новини.LIVE сообщали, что военные двух корпусов ВСУ получили возможность переходить в другие подразделения по упрощенной схеме, без обязательного ранее рекомендательного письма от нового командования. Для остальной части армии наличие рекомендации остается основным требованием.

Сам по себе факт мобилизации близких родственников не защищает других членов семьи от службы. Основанием для отсрочки являются исключительно трагические обстоятельства — гибель или пропажа без вести кого-либо из родных в зоне боевых действий.