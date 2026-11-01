Бойовий медик надає допомогу пораненому. Фото: ОК "Захід"

Українська армія постійно потребує кваліфікованих військових лікарів. Офіцер медичної служби у ЗСУ не лише рятує життя поранених, а й керує медперсоналом на фронті. Стати таким фахівцем одразу після школи неможливо, оскільки потрібна вища освіта.

Як мобілізованим лікарям отримати первинне офіцерське звання та де навчають таких спеціалістів пояснили в Сумському ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Різниця між бойовим медиком та військовим лікарем

Офіцер медичної служби — це військовослужбовець, який має відповідну вищу освіту та обіймає керівну або профільну посаду в медичних підрозділах Збройних сил України. Робота такого спеціаліста виходить далеко за межі безпосереднього лікування пацієнтів. Цей фахівець бере на себе відповідальність за планування медичного забезпечення військ, організацію евакуаційних заходів та повноцінне управління підлеглим персоналом у складних умовах бойових дій.

Але варто чітко розрізняти посади військового лікаря та бойового медика, адже це не одне й те саме.

Якщо бойовий медик надає першу допомогу безпосередньо у своєму підрозділі, спираючись на базову підготовку, то офіцер-лікар обов'язково володіє повноцінною медичною освітою та високою професійною кваліфікацією.

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Як цивільним та військовим отримати посаду

Шлях до офіцерства залежить від поточного рівня освіти кандидата. Законодавство передбачає кілька сценаріїв для різних категорій.

Якщо людина щойно закінчила школу, вступити на військового лікаря не вийде. Спочатку необхідно здобути вищу медичну освіту у цивільному університеті та пройти інтернатуру для отримання первинної спеціалізації. Лише після цього можна подавати документи до Української військово-медичної академії (УВМА).

Фахівці, які вже мають диплом лікаря та пройшли інтернатуру, можуть напряму вступати до УВМА або скористатися іншими законними шляхами для призначення на офіцерську посаду, виходячи з поточних потреб армії.

Для чинних військовослужбовців із вищою медичною освітою діє окрема схема. Під час дії воєнного стану закон дозволяє призначати таких спеціалістів на профільні посади з одночасним присвоєнням первинного офіцерського звання. Для цього бійцю треба звернутися до кадрового органу своєї частини. Однак автоматично звання не дають, оскільки командування в першу чергу враховує реальну потребу у кадрах, профільну спеціальність та конкретні вимоги до обраної посади.

Підготовка в академії та нелікарські спеціальності

Головною базою для підготовки таких кадрів виступає Українська військово-медична академія. Заклад спеціалізується на післядипломному навчанні та підвищенні кваліфікації. Майбутні курсанти проходять суворий відбір. Тому надалі, залежно від програми, кандидатам доведеться скласти психологічні та професійні тести, здати нормативи з фізичної підготовки, пройти перевірку документів та отримати висновок військово-лікарської комісії.

Отримати звання офіцера медичної служби реально і без класичного диплома лікаря. В армії існують посади психологічного, реабілітаційного та фармацевтичного спрямування. Вони вимагають іншого та простішого профілю підготовки, тому кандидатам варто заздалегідь визначитися зі своїм фахом.

Станом на 15 жовтня 2026 року вступна кампанія до УВМА на 2026 рік повністю завершена. Усю інформацію щодо наступного набору академія опублікує на своїх ресурсах у розділі для вступників. Але щоб не втрачати час, охочим радять уже зараз перевірити наявність необхідних документів та з'ясувати алгоритм проходження ВЛК.

Новини.LIVE повідомляли, що військові двох корпусів ЗСУ отримали можливість переходити в інші підрозділи за спрощеною схемою, без обов'язкового раніше рекомендаційного листа від нового командування. Для решти армії наявність відношення залишається основною вимогою.

Сам по собі факт мобілізації близьких родичів не захищає інших членів родини від служби. Підставою для відстрочки є виключно трагічні обставини — загибель або зникнення безвісти когось із рідних у зоні бойових дій.