Военнослужащие и жетоны. Фото: коллаж Новини.LIVE

Металлический идентификационный жетон является обязательным элементом снаряжения военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта. Это не украшение и не сувенир, а полноценная часть системы военного учета, техническая спецификация которой была отдельно утверждена Министерством обороны. В то же время жетон остается отдельным средством идентификации и не заменяет военный билет, военно-учетный документ или удостоверение личности.

Об этом сообщил Сумской ОТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Что означают цифры на жетоне и зачем он нужен

Ключевым элементом на металлической пластине является личный номер военнослужащего, напрямую привязанный к его персональным данным в системе воинского учета. Главное назначение жетона — установление личности бойца в случае критических ситуаций, в частности при:

ранения или контузии;

попадания в плен;

гибели или смерти.

Личный номер с жетона целесообразно сообщить членам семьи военнослужащего. Знание этих цифр может пригодиться родным, если понадобится оформить документы или получить информацию о бойце.

Кто выдает жетон и как проходит оформление

Получить идентификационный жетон военнослужащий должен в воинской части, где проходит службу.

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Процесс обеспечения происходит следующим образом. Сначала воинская часть подает заявку, после чего изготовленные жетоны поступают от производителя или через соответствующий орган обеспечения.

Организацией этих процессов занимается кадровая служба части, а сама выдача фиксируется под личную подпись военнослужащего с указанием даты получения. А за то, чтобы все военнослужащие имели идентификационные жетоны, отвечает командир или начальник воинской части.

Когда жетон нужно носить и что делать в случае потери

В условиях особого периода военнослужащие частей, задействованных в боевых действиях, носят идентификационный жетон на шее, закрепляя его на прочном шнурке или цепочке.

Поскольку пластина связана с личным номером и учетом бойца, её утерю нельзя расценивать как обычную утрату личной вещи. В таком случае военнослужащему необходимо обратиться в ответственную службу своей части, чтобы оформить дубликат. При этом личный номер в связи с потерей не меняется — новый жетон изготавливают с теми же цифрами.

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