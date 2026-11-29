Військовослужбовці та жетони. Фото: колаж Новини.LIVE

Металевий ідентифікаційний жетон є обов'язковим елементом спорядження для військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту. Це не прикраса й не сувенір, а повноцінна частина системи військового обліку, технічну специфікацію якої окремо затвердило Міністерство оборони. Водночас жетон залишається окремим засобом ідентифікації та не замінює військовий квиток, військово-обліковий документ чи посвідчення особи.

Про це повідомив Сумський ОТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Що означають цифри на жетоні та навіщо він потрібен

Ключовим елементом на металевій пластині є особистий номер військовослужбовця, напряму прив'язаний до його персональних даних у системі військового обліку. Головне призначення жетона — це встановлення особи бійця у випадку критичних ситуацій, зокрема у разі:

поранення або контузії;

потрапляння в полон;

загибелі чи смерті.

Особистий номер із жетона доцільно повідомити членам сім'ї військовослужбовця. Знання цих цифр може стати в пригоді рідним, якщо знадобиться оформити документи або отримати інформацію щодо бійця.

Хто видає жетон і як проходить оформлення

Отримати ідентифікаційний жетон військовослужбовець має у військовій частині, де проходить службу.

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Процес забезпечення відбувається так. Спочатку військова частина подає заявку, після чого виготовлені жетони надходять від виробника або через відповідний орган забезпечення.

Організацією цих процесів займається служба персоналу частини, а саму видачу фіксують під особистий підпис військового із зазначенням дати отримання. А за те, щоб усі військовослужбовці мали ідентифікаційні жетони, відповідає командир або начальник військової частини.

Коли жетон потрібно носити і що робити при втраті

В умовах особливого періоду військовослужбовці частин, залучених до бойових дій, носять ідентифікаційний жетон на шиї, закріплюючи його на міцному шнурку або ланцюжку.

Оскільки пластина пов'язана з особистим номером та обліком бійця, її втрату не можна розцінювати як звичайну втрату особистої речі. У такому випадку військовослужбовцю необхідно звернутися до відповідальної служби своєї частини, щоб оформити дублікат. При цьому особистий номер через втрату не змінюється — новий жетон виготовляють із тими самими цифрами.

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