Военным надо оцифровать трудовые книжки: как это сделать

Цифровая трудовая книжка. Фото иллюстративное: napensii.ua

Чтобы сохранить страховые записи и своевременно получить пенсионные выплаты, люди, которые начали трудовую деятельность до 1 января 2004 года, должны оцифровать свою трудовую книжку. Военных это требование тоже касается. Оцифровка трудовых книжек должна завершиться до 10 июня текущего года.

Об этом 21 апреля сообщили в Ровенском областном ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Оцифровка трудовых книжек военнослужащих

На основании оцифрованных трудовых книжек Пенсионный фонд Украины вносит в реестр застрахованных лиц сведения о трудовой деятельности, которых ранее не было. Подать сканированные копии бумажной трудовой книжки через веб-портал Пенсионного фонда Украины могут и работодатели — через личный кабинет страхователя, и работники — через личный кабинет застрахованного лица.

Что нужно для оцифровки:

скан или четкое фото трудовой книжки;

электронная подпись или Дія.Підпис.

Файлы должны быть в формате jpg или pdf, с разрешением не менее 300 dpi, размером от одного мегабайта. Все страницы надо представить в хронологическом порядке с видимыми реквизитами: печатями, подписями, датами и серийными номерами.

Как подать сканированные копии трудовой книжки:

зайти на портал Пенсионного фонда Украины;

авторизоваться;

выбрать раздел о трудовых отношениях;

загрузить сканы документов;

поставить подпись и отправить файлы.

Кроме трудовой книжки, можно добавить диплом об образовании, свидетельство о рождении ребенка (для женщин), военный билет и другие документы, которые влияют на расчет стажа. Например, до 2004 года обучение в вузах тоже учитывалось в трудовом стаже.

Читайте также:

Период прохождения срочной военной службы засчитывают в страховой стаж. Тем, у кого в трудовой книжке есть такая запись, в частности указываются номер военного билета и дата его выдачи, можно не сканировать военный билет и не добавлять его в электронную трудовую книжку.

"Если же в трудовой книжке не указан период срочной военной службы или период указан, но в основаниях не внесены номер военного билета и дата его выдачи, тогда для подтверждения периода военной службы военный билет нужно отсканировать и добавить в электронную трудовую книжку", — отметили в ТЦК и СП.

Также в военкомате добавили, что файлы должны быть качественными и читабельными, загружать надо все заполненные страницы документа.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины сообщал, что военнослужащие могут выйти на пенсию, даже если еще не достигли 60-летнего возраста. Речь идет о тех, кто прослужил не менее 25 лет. У тех, кто участвовал в боевых действиях, пенсионные выплаты будут больше.

Также Новини.LIVE со ссылкой на специалистов юридической компании "Мережа права" писал, что участники боевых действий могут выйти на пенсию досрочно. Речь идет о мужчинах в возрасте от 55 лет, которые имеют не менее 25 лет страхового стажа, и женщинах в возрасте от 50 лет с не менее 20 годами страхового стажа. Для оформления досрочных выплат надо иметь действующее удостоверение участника боевых действий.