Військовим треба оцифрувати трудові книжки: як це зробити

Аби зберегти страхові записи та своєчасно отримати пенсійні виплати, люди, які розпочали трудову діяльність до 1 січня 2004 року, мають оцифрувати свою трудову книжку. Військових ця вимога теж стосується. Оцифрування трудових книжок має завершитися до 10 червня поточного року.

Про це 21 квітня повідомили в Рівненському обласному ТЦК та СП.

Оцифровування трудових книжок військовослужбовців

На підставі оцифрованих трудових книжок Пенсійний фонд України вносить до реєстру застрахованих осіб відомості про трудову діяльність, яких раніше не було. Подати скановані копії паперової трудової книжки через вебпортал Пенсійного фонду України можуть і роботодавці — через особистий кабінет страхувальника, і працівники — через особистий кабінет застрахованої особи.

Що потрібно для оцифровування:

скан або чітке фото трудової книжки;

електронний підпис або Дія.Підпис.

Файли мають бути у форматі jpg або pdf, із роздільною здатністю щонайменше 300 dpi, розміром від одного мегабайта. Усі сторінки треба представити у хронологічному порядку з видимими реквізитами: печатками, підписами, датами та серійними номерами.

Як подати скановані копії трудової книжки:

зайти на портал Пенсійного фонду України;

авторизуватися;

обрати розділ про трудові відносини;

завантажити скани документів;

поставити підпис і надіслати файли.

Крім трудової книжки, можна додати диплом про освіту, свідоцтво про народження дитини (для жінок), військовий квиток та інші документи, які впливають на розрахунок стажу. Наприклад, до 2004 року навчання у вишах теж враховувалося у трудовому стажі.

Період проходження строкової військової служби зараховують до страхового стажу. Тим, у кого у трудовій книжці є такий запис, зокрема зазначаються номер військового квитка та дата його видачі, можна не сканувати військовий квиток і не додавати його до електронної трудової книжки.

"Якщо ж у трудовій книжці не зазначено період строкової військової служби або період зазначено, але в підставах не внесено номер військового квитка та дату його видачі, тоді для підтвердження періоду військової служби військовий квиток потрібно відсканувати та додати до електронної трудової книжки", — зазначили у ТЦК та СП.

Також у військкоматі додали, що файли мають бути якісними та читабельними, завантажувати треба всі заповнені сторінки документа.

