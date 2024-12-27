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Воевать должны все, но депутаты — это другое, заявили в Раде

27 декабря 2024 01:30
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Вопрос мобилизации депутатов является популизмом, заявил нардеп Костенко
Военные ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В Украине продолжается война и воевать должны все. Однако вопрос мобилизации депутатов является "популизмом".

Об этом в интервью изданию LB заявил Роман Костенко, народный депутат и секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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"Я за то, чтобы воевали все. А это такой популизм (вопросы мобилизации депутатов и министров — Ред.). Смотрите, я не против. Но мы же должны понимать, что власть пока власть, пока она есть. К сожалению, мы не можем пока провести выборы", — заявил Костенко.

В то же время, нардеп отметил, что он выступает за то, чтобы воевали все, но не поддерживает снижение мобилизационного возраста.

Также он назвал парадоксальным то, когда граждане Украины хотят выхода на границы 1991 года, но и одновременно демобилизации военных и отмены мобилизации.

Напомним, что в эфире Вечір.LIVE народная депутатка Анна Скороход заявила, что в Верховной Раде нет законопроекта о снижении мобилизационного возраста. Также она считает, что этот вопрос вряд ли поднимут в будущем, учитывая демографический кризис в Украине.

Кроме того, мы писали о том, что свою позицию по снижению мобилизационного возраста высказал мэр Львова Андрей Садовой. Он сказал, что вопросы об этом идут уже давно, но подчеркнул, что даже в случае возможного мирного процесса все украинцы должны иметь опыт милитарного дела.

Верховная Рада ВСУ мобилизация народные депутаты война в Украине фронт

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