Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Воювати мають всі, але депутати — це інше, заявили в Раді arrow

Воювати мають всі, але депутати — це інше, заявили в Раді

27 грудня 2024 01:30
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Питання мобілізації депутатів є популізмом, заявив нардеп Костенко
Військові ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

В Україні продовжується війна і воювати мають усі. Однак питання мобілізації депутатів є "популізмом".

Про це в інтерв'ю виданню LB заявив Роман Костенко, народний депутат та секретар Комітету з питань з національної безпеки, оборони та розвідки.

Читайте також:

Чому не мобілізують Верховну Раду

"Я за те, щоб воювали всі. А це такий популізм (питання мобілізації депутатів і міністри — Ред.). Дивіться, я не проти. Але ми ж повинні розуміти, що влада поки влада, поки вона є. На жаль, ми не можемо поки що провести вибори", — заявив Костенко.

Водночас нардеп зазначив, що він виступає за те, щоб воювали усі, але не підтримує зниження мобілізаційного віку.

Також він назвав парадоксальним те, коли громадяни України хочуть виходу на кордону 1991 року, але й одночасно демобілізації військових та скасування мобілізації.

Нагадаємо, що в ефірі Вечір.LIVE народна депутатка Анна Скороход заявила, що у Верховній Раді немає законопроєкту щодо зниження мобілізаційного віку. Також вона вважає, що це питання навряд чи порушать в майбутньому, зважаючи на демографічну кризу в Україні.

Крім того, ми писали про те, що свою позицію щодо зниження мобілізаційного віку висловив мер Львова Андрій Садовий. Він сказав, що питання про це точаться вже давно, але наголосив, що навіть у разі можливого мирного процесу, всі українці повинні мати досвід мілітарної справи.

Верховна Рада ЗСУ мобілізація народні депутати війна в Україні фронт

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:32 Військові зі зброєю покинули позиції — чи покарав когось суд

01:30 Воювати мають всі, але депутати — це інше, заявили в Раді

01:23 Усик став найкращим боксером століття — де брати Клички

00:30 Коли громадянин в ТЦК має законне право відмовитися від ВЛК

00:04 Чи звільнять скандального викладача КНУ — ректор розкрив деталі

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

00:01 Реал отримав гарну пропозицію за Куртуа — Луніну не радіти

26 грудня 2024

23:49 Завершити не можна продовжити — Путін про війну в Україні

23:42 Жорін пояснив, чому у Третій штурмовій найменший відсоток СЗЧ

23:29 Засудили харків'янина, який втік до РФ і ширить фейки про Україну

23:21 Легендарний Недвед поїхав працювати до Саудівської Аравії

01:32 Військові зі зброєю покинули позиції — чи покарав когось суд

01:30 Воювати мають всі, але депутати — це інше, заявили в Раді

01:23 Усик став найкращим боксером століття — де брати Клички

00:30 Коли громадянин в ТЦК має законне право відмовитися від ВЛК

00:04 Чи звільнять скандального викладача КНУ — ректор розкрив деталі

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

00:01 Реал отримав гарну пропозицію за Куртуа — Луніну не радіти

26 грудня 2024

23:49 Завершити не можна продовжити — Путін про війну в Україні

23:42 Жорін пояснив, чому у Третій штурмовій найменший відсоток СЗЧ

23:29 Засудили харків'янина, який втік до РФ і ширить фейки про Україну

23:21 Легендарний Недвед поїхав працювати до Саудівської Аравії

06:40 Ціни на золото різко зросли — вартість у ломбардах у грудні

06:25 Де вигідніше курити — порівняння цін на сигарети в Україні та ЄС

25 грудня 2024

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

21 грудня 2024

06:40 У ломбардах оновились тарифи — ціни на золото у грудні

Text

23:12 Як вплине на Україну зміна влади у США — ексклюзив Новини.LIVE

Text

18:36 Корольчук прогнозує тижневі відключення світла в двох областях

Text

18:03 Жорстка заява Єрмака і ТЦК за кордоном — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Влучання дрона по ринку в Нікополі — ефір День.LIVE

Text

12:52 Кицак повідомив, скільки українців наразі перебувають в ЄС

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:32 Допомога для ВПО — нардеп назвав проблему з виплатами

Text

11:40 Нардеп назвав, де хочуть зберігати дані реєстру військових

Text

10:24 Експерт відповів, скільки триватимуть відключення світла

Text

08:20 Зниження мобілізаційного віку — чи є законопроєкт у Раді

Text

08:00 Російська атака та авіатроща в Казахстані — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку