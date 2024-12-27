Питання мобілізації депутатів є популізмом, заявив нардеп Костенко

Військові ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

В Україні продовжується війна і воювати мають усі. Однак питання мобілізації депутатів є "популізмом".

Про це в інтерв'ю виданню LB заявив Роман Костенко, народний депутат та секретар Комітету з питань з національної безпеки, оборони та розвідки.

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"Я за те, щоб воювали всі. А це такий популізм (питання мобілізації депутатів і міністри — Ред.). Дивіться, я не проти. Але ми ж повинні розуміти, що влада поки влада, поки вона є. На жаль, ми не можемо поки що провести вибори", — заявив Костенко.

Водночас нардеп зазначив, що він виступає за те, щоб воювали усі, але не підтримує зниження мобілізаційного віку.

Також він назвав парадоксальним те, коли громадяни України хочуть виходу на кордону 1991 року, але й одночасно демобілізації військових та скасування мобілізації.

Нагадаємо, що в ефірі Вечір.LIVE народна депутатка Анна Скороход заявила, що у Верховній Раді немає законопроєкту щодо зниження мобілізаційного віку. Також вона вважає, що це питання навряд чи порушать в майбутньому, зважаючи на демографічну кризу в Україні.

Крім того, ми писали про те, що свою позицію щодо зниження мобілізаційного віку висловив мер Львова Андрій Садовий. Він сказав, що питання про це точаться вже давно, але наголосив, що навіть у разі можливого мирного процесу, всі українці повинні мати досвід мілітарної справи.