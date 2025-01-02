Мобилизация в Украине — Иван Якубец сказал, кто должен идти в армию

Экс-командующий аэромобильными войсками Украины Иван Якубец. Фото: Апостроф

Экс-командующий аэромобильными войсками Украины Иван Якубец считает, что в Украине не провели должным образом мобилизацию и сейчас на фронте очень не хватает людей. По его убеждениям, в армию должны идти мужчины от 18 до 70 лет, в общем все, кто может держать в руках оружие.

Об этом Иван Якубец сказал в эфире Киев24.

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Якубец заявил, что на фронте очень не хватает людей и россияне поняли это и именно поэтому продвигаются по всем направлениям, где нет плотной городской застройки. По его словам, оккупационная армия активно действует в полях и имеет определенные успехи.

"Они обходят Покровск стороной, замкнут кольцо над Курахово. Мы оттуда будем убегать. Потом таким образом с юга и запада обойдут Покровск и главный удар нанесут с тех плацдармов, которые они брали в районе Купянска. Пойдут на Изюм, хоть там и готовится оборона, но они успешнее будут продвигаться с юга, чем с востока. Поэтому, если мы будем так воевать в дальнейшем, то будем "сдавать" свои города", — высказался экс-командующий.

Кроме того, он сказал, что неспособность стабилизировать фронт нашего высшего руководства свидетельствует о том, что "у нас нет особых перспектив".

"Народу нужно напрячься. Надо идти в Вооруженные силы всем, от 18 до 70 и старше. Всем, кто способен держать оружие в руках. Всех должны призывать, мобилизовать, чтобы создавать пехотные подразделения, которые будут "зарываться в землю" и держать врага", — подчеркнул Якубец.

Напомним, в ISW сообщили, что российские войска потеряли инициативу в Харьковской области.

Кроме того, военные аналитики раскрыли новую стратегию российского диктатора Владимира Путина по отношению к Украине.