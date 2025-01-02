Мобілізація в Україні — Іван Якубець сказав, хто має йти до війська

Екскомандувач аеромобільних військ України Іван Якубець. Фото: Апостроф

Екскомандувач аеромобільних військ України Іван Якубець вважає, що в Україні не провели належним чином мобілізацію і зараз на фронті дуже не вистачає людей. За його переконаннями, до війська повинні йти чоловіки від 18 до 70 років, загалом усі, хто може тримати в руках зброю.

Про це Іван Якубець сказав в ефірі Київ24.

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Якубець заявив, що на фронті дуже не вистачає людей, і росіяни зрозуміли це і саме тому просуваються на усіх напрямках, де немає щільної міської забудови. За його словами, окупаційна армія активно діє в полях і має певні успіхи.

"Вони обходять Покровськ стороною, замкнуть кільце над Кураховим. Ми звідти будемо тікати. Потім таким чином з півдня і заходу обійдуть Покровськ і головний удар завдадуть з тих плацдармів, які вони брали в районі Куп'янська. Підуть на Ізюм, хоч там і готується оборона, але вони успішніше будуть просуватися з півдня, чим зі сходу. Тому, якщо ми будемо так воювати надалі, то будемо "здавати" свої міста", — висловився екскомандувач.

Крім того, він сказав, що неспроможність нашого вищого керівництва стабілізувати фронт свідчить про те, що "в нас немає особливих перспектив". Він вважає, що надія зараз є лише на те, що буде припинення вогню або "якийсь мир".

"Народові потрібно напружитися. Треба йти в Збройні сили усім, від 18 до 70 і старшим. Усім, хто здатен тримати зброю в руках. Всіх повинні призивати, мобілізувати, аби створювати піхотні підрозділи, які будуть "зариватись у землю" і тримати ворога", — наголосив Якубець.

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