Какое наказание избрал суд для волонтера, который помогал мужчинам бежать за границу

Луцкий горрайонный суд Волынской области. Фото иллюстративное: aerostar.ua

В Луцке волонтер помогал военнообязанным выезжать за пределы Украины. За содеянное он проведет несколько лет в тюрьме.

Об этом говорится в приговоре, который Луцкий горрайонный суд Волынской области принял 5 мая.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, директор частного предприятия сообщил СБУ, что волонтер предлагал за деньги внести водителей его учреждения в систему "Шлях". Фигурант сначала оценил "услугу" в 800–1000 долларов, но когда узнал, что "клиенты" должны находился за границей более месяца, повысил стоимость до шести тысяч. В конце концов он все же согласился "помочь" за пять тысяч долларов. Пересекать границу водители должны были в пункте пропуска на Львовщине.

В суде показания против волонтера дали трое мужчин, которым он должен был сделать документы для выезда за пределы Украины. Один из этих "клиентов" заплатил 400 долларов за техпаспорт, двое других отдали по тысяче евро, но им вернули эти средства, поскольку не успели сделать документы.

Решение суда

Во время судебного заседания волонтер свою вину не признал. Давать показания он не захотел. Мужчину признали виновным и приговорили к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор еще можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, на Закарпатье мужчину оштрафовали за то, что он не явился в ТЦК и СП по повестке. Суд отменил это наказание.

Также мы сообщали, что на Харьковщине ветеран продавал и отправлял по почте огнестрельное оружие. За совершенное он проведет три года в тюрьме.