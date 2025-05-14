Яке покарання обрав суд для волонтера, який допомагав чоловікам тікати за кордон

Луцький міськрайонний суд Волинської області. Фото ілюстративне: aerostar.ua

У Луцьку волонтер допомагав військовозобов'язаним виїжджати за межі України. За вчинене він проведе кілька років у в'язниці.

Про це йдеться у вироку, який Луцький міськрайонний суд Волинської області ухвалив 5 травня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, директор приватного підприємства повідомив СБУ, що волонтер пропонував за гроші внести водіїв його установи до системи "Шлях". Фігурант спочатку оцінив "послугу" у 800–1000 доларів, але коли дізнався, що "клієнти" мають перебував за кордоном понад місяць, підвищив вартість до шести тисяч. Зрештою він усе ж таки погодився "допомогти" за п'ять тисяч доларів. Перетинати кордон водії мали в пункті пропуску на Львівщині.

У суді показання проти волонтера дали троє чоловіків, яким він мав зробити документи для виїзду за межі України. Один із цих "клієнтів" заплатив 400 доларів за техпаспорт, двоє інших віддали по тисячі євро, але їм повернули ці кошти, оскільки не встигли зробити документи.

Рішення суду

Під час судового засідання волонтер свою провину не визнав. Давати показання він не схотів. Чоловіка визнали винним і засудили до сімох років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок ще можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, на Закарпатті чоловіка оштрафували за те, що він не з'явився до ТЦК та СП за повісткою. Суд скасував це покарання.

Також ми повідомляли, що на Харківщині ветеран продавав і надсилав поштою вогнепальну зброю. За вчинене він проведе три роки у в'язниці.