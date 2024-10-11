Военному волонтеру назначили один год пробации за игнорирование боевой повестки

Волонтер. Иллюстрационное фото: УНИАН

В Ивано-Франковской области местный суд признал волонтера организации "Народная сила" виновным в уклонении от мобилизации. Однако жесткого наказания военнообязанный не получил.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Суть дела

На суде выяснилось, что волонтер успешно прошел военно-врачебную комиссию и работник ТЦК вручил военнообязанному "боевую" повестку для отправки в Вооруженные силы. Однако волонтер без каких-либо уважительных причин не явился в пункт сбора.

Что решил суд

Адвокат обвиняемого доказал, что двое братьев волонтера служат в ВСУ и находятся на фронте. Сам волонтер полностью признал свою вину и просил сильно его не наказывать.

И адвокат, и прокурор сошлись во мнении, что одного года пробации для обвиняемого будет вполне достаточно. С таким мнением согласился и судья.

Следовательно, теперь волонтеру нужно будет в течение года периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по пробации и не выезжать за пределы Украины.

Напомним, во Львовской области мужчина вместе со своим сообщником переправлял уклонистов за границу. Ему назначили пять лет тюрьмы, но судья установил трехлетний испытательный срок.

Также мы писали, что Бахмачский районный суд приговорил 35-летнего жителя села Медведевка за уклонение от призыва во время мобилизации, назначив ему три года лишения свободы.