Військовому волонтеру призначили один рік пробації за ігнорування бойової повістки

Волонтер. Ілюстраційне фото: УНІАН

В Івано-Франківській області місцевий суд визнав волонтера організації "Народна сила" винним в ухилянні від мобілізації. Проте жорсткого покарання військовозобов'язаний не отримав.

Про це повідомляється в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Суть справи

На суді з'ясувалося, що волонтер успішно пройшов військово-лікарську комісію і працівник ТЦК вручив військовозобов’язаному "бойову" повістку для відправлення до Збройних сил. Проте волонтер без будь-яких поважних причин не з'явився до пункту збору.

Що вирішив суд

Адвокат обвинуваченого довів, що двоє братів волонтера служать в ЗСУ і перебувають на фронті. Сам волонтер повністю визнав свою провину і просив сильно його не карати.

І адвокат, і прокурор зійшлися на думці, що одного року пробації для обвинуваченого буде цілком достатньо. З такою думкою погодився і суддя.

Отже, тепер волонтеру треба буде протягом року періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та не виїжджати за межі України.

Нагадаємо, у Львівській області чоловік разом зі своїм спільником переправляв ухилянтів за кордон. Йому призначили п'ять років в'язниці, але суддя встановив трирічний іспитовий термін.

Також ми писали, що Бахмацький районний суд виніс вирок 35-річному мешканцеві села Медведівка за ухилення від призову під час мобілізації, призначивши йому три роки позбавлення волі.