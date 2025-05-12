Волонтер Тарас Чмут считает, что для решения мобилизационных проблем надо заблокировать Telegram и TikTok

Тарас Чмут. Фото: Назарий Мазилюк

В Украине есть достаточно человеческого потенциала, чтобы продолжать войну. Мобилизация также продолжается, однако с ней возникают определенные проблемы, поэтому стоит заблокировать мессенджер Telegram и соцсеть TikTok.

Такое мнение в интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной высказал волонтер, глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

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Предложение по блокировке Telegram и TikTok

Волонтер отметил, что в Украине есть проблемы с информационной политикой, мобилизацией, подготовкой и эффективностью распределения людей, и эти вопросы не решаются годами.

"Пока мы не закроем TikTok, пока мы не закроем Telegram, пока мы не начнем что-то делать с откровенно пророссийскими блогерами и другими псевдолидерами мнений, к сожалению, будет трудно... Потеряно много времени, много лет, и правдой перебить ложь трудно, но это возможно", — сказал Тарас Чмут.

Напомним, украинский актер Андрей Исаенко заявил, что готов пойти на фронт. Сейчас он активно занимается волонтерством.

Также мы сообщали, что в Полтавской области мужчина отказался от мобилизации, потому что ухаживает за больным отцом. Его приговорили к испытательному сроку.