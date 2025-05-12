Волонтер Тарас Чмут вважає, що для вирішення мобілізаційних проблем треба заблокувати Telegram і TikTok

Тарас Чмут. Фото: Назарій Мазилюк

В Україні є достатньо людського потенціалу, щоб продовжувати війну. Мобілізація також триває, однак із нею виникають певні проблеми, тому варто заблокувати месенджер Telegram і соцмережу TikTok.

Таку думку в інтерв'ю журналістці ТСН Наталії Нагорній висловив волонтер, голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

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Пропозиція щодо блокування Telegram і TikTok

Волонтер зазначив, що в Україні є проблеми з інформаційною політикою, мобілізацією, підготовкою та ефективністю розподілу людей, і ці питання не вирішуються роками.

"Поки ми не закриємо TikTok, поки ми не закриємо Telegram, поки ми не почнемо щось робити з відверто проросійськими блогерами й іншими псевдолідерами думок, на жаль, буде важко... Втрачено багато часу, багато років, і правдою перебити брехню важно, але це можливо", — сказав Тарас Чмут.

Нагадаємо, український актор Андрій Ісаєнко заявив, що готовий піти на фронт. Наразі він активно займається волонтерством.

Також ми повідомляли, що в Полтавській області чоловік відмовився від мобілізації, тому що доглядає за хворим батьком. Його засудили до випробувального терміну.