Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Мобілізація Волонтер пропонує задля мобілізації закрити Telegram і TikTok

Волонтер пропонує задля мобілізації закрити Telegram і TikTok

Ua en ru
Дата публікації: 12 травня 2025 01:30
Волонтер Тарас Чмут вважає, що для вирішення мобілізаційних проблем треба заблокувати Telegram і TikTok
Тарас Чмут. Фото: Назарій Мазилюк

В Україні є достатньо людського потенціалу, щоб продовжувати війну. Мобілізація також триває, однак із нею виникають певні проблеми, тому варто заблокувати месенджер Telegram і соцмережу TikTok.

Таку думку в інтерв'ю журналістці ТСН Наталії Нагорній висловив волонтер, голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

Реклама
Читайте також:

Пропозиція щодо блокування Telegram і TikTok

Волонтер зазначив, що в Україні є проблеми з інформаційною політикою, мобілізацією, підготовкою та ефективністю розподілу людей, і ці питання не вирішуються роками.

"Поки ми не закриємо TikTok, поки ми не закриємо Telegram, поки ми не почнемо щось робити з відверто проросійськими блогерами й іншими псевдолідерами думок, на жаль, буде важко... Втрачено багато часу, багато років, і правдою перебити брехню важно, але це можливо", — сказав Тарас Чмут.

Нагадаємо, український актор Андрій Ісаєнко  заявив, що готовий піти на фронт. Наразі він активно займається волонтерством.

Також ми повідомляли, що в Полтавській області чоловік відмовився від мобілізації, тому що доглядає за хворим батьком. Його засудили до випробувального терміну.

TikTok Telegram мобілізація волонтери Тарас Чмут блокування
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /