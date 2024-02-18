Волки стерегут границу — в ГНСУ предупреждают уклонистов о стаях хищников
Украинские пограничники предупреждают желающих нелегально отправиться из Украины в соседние страны о волчьих стаях. Хищников заметили вблизи границы с Молдовой.
Соответствующее видео Госпогранслужба обнародовала в Telegram в субботу, 17 февраля.
Волки стерегут границу
"Осторожно, волчьи стаи! У границы с Молдовой, в Одесской области, пограничники с помощью технических средств зафиксировали движение волков", — отметили пограничники.
Они объяснили, что волки обычно передвигаются стаями.
"Призываем избегать незаконных путешествий и не подвергаться опасности", — посоветовали в ГНСУ.
Как не стоит пересекать границу
Напомним, что пограничники Черновецкого отряда задержали группу мужчин, планировавших нелегально пересечь границу в районе участка Кельменцы.
Также мы сообщали, что в Одесской области задержан нарушитель, который пытался вывезти мужчин призывного возраста в Молдову. Перевозчик на собственном авто "спрятал" четырех уклонистов и собирался переправить их за границу.
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