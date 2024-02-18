Волки стерегут границу — в ГНСУ предупреждают уклонистов о стаях хищников

Волк шарит в лесных зарослях. Фото: скриншот

Украинские пограничники предупреждают желающих нелегально отправиться из Украины в соседние страны о волчьих стаях. Хищников заметили вблизи границы с Молдовой.

Соответствующее видео Госпогранслужба обнародовала в Telegram в субботу, 17 февраля.

Волки стерегут границу

"Осторожно, волчьи стаи! У границы с Молдовой, в Одесской области, пограничники с помощью технических средств зафиксировали движение волков", — отметили пограничники.

Они объяснили, что волки обычно передвигаются стаями.

"Призываем избегать незаконных путешествий и не подвергаться опасности", — посоветовали в ГНСУ.

Как не стоит пересекать границу

Напомним, что пограничники Черновецкого отряда задержали группу мужчин, планировавших нелегально пересечь границу в районе участка Кельменцы.

Также мы сообщали, что в Одесской области задержан нарушитель, который пытался вывезти мужчин призывного возраста в Молдову. Перевозчик на собственном авто "спрятал" четырех уклонистов и собирался переправить их за границу.