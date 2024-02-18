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Вовки стережуть кордон — в ДПСУ попереджають ухилянтів про зграї хижаків

18 лютого 2024 04:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вовки стережуть кордон — в ДПСУ попереджають ухилянтів про зграї хижаків
Вовк нишпорить у лісових хащах. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Українські прикордонники попереджають охочих нелегально податися з України до сусідніх країн про вовчі зграї. Хижаків помітили поблизу кордону з Молдовою.

Відповідне відео Держприкордонслужба оприлюднила в Telegram у суботу, 17 лютого. 

Вовки стережуть кордон

"Обережно, вовчі зграї! Біля кордону з Молдовою, на Одещині, прикордонники за допомогою технічних засобів зафіксували рух вовків", — зазначили прикордонники.

Вони пояснили, що зазвичай вовки пересуваються зграями.

"Закликаємо уникати незаконних мандрівок і не наражатися на небезпеку", — порадили в ДПСУ.

Як не варто перетинати кордон

Нагадаємо, що прикордонники Чернівецького загону затримали групу чоловіків, які планували нелегально перетнути кордон у районі ділянки Кельменці.

Також ми повідомляли, що в Одеській області затримали порушника, який намагався вивезти чоловіків призовного віку до Молдови. Перевізник на власному авто "заховав" чотирьох ухилянтів та збирався переправити їх за кордон.

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ДПСУ

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