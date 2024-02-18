Вовки стережуть кордон — в ДПСУ попереджають ухилянтів про зграї хижаків

Вовк нишпорить у лісових хащах. Фото: скриншот

Українські прикордонники попереджають охочих нелегально податися з України до сусідніх країн про вовчі зграї. Хижаків помітили поблизу кордону з Молдовою.

Відповідне відео Держприкордонслужба оприлюднила в Telegram у суботу, 17 лютого.

Вовки стережуть кордон

"Обережно, вовчі зграї! Біля кордону з Молдовою, на Одещині, прикордонники за допомогою технічних засобів зафіксували рух вовків", — зазначили прикордонники.

Вони пояснили, що зазвичай вовки пересуваються зграями.

"Закликаємо уникати незаконних мандрівок і не наражатися на небезпеку", — порадили в ДПСУ.

Як не варто перетинати кордон

Нагадаємо, що прикордонники Чернівецького загону затримали групу чоловіків, які планували нелегально перетнути кордон у районі ділянки Кельменці.

Також ми повідомляли, що в Одеській області затримали порушника, який намагався вивезти чоловіків призовного віку до Молдови. Перевізник на власному авто "заховав" чотирьох ухилянтів та збирався переправити їх за кордон.