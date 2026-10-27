Военнослужащий ВСУ на вокзале. Фото: Сергей Нужненко/Радио Свобода

К сожалению, во время отпуска случаются форс-мажорные обстоятельства, но для армии слова об опоздании не являются аргументом. Чтобы избежать ответственности за несвоевременное возвращение на службу из-за болезни или проблем с транспортом, военнослужащий должен оперативно собрать конкретные справки, чтобы не получить статус самовольно отсутствующего.

Об этом напомнили в Полтавском ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Как действовать военнослужащему при внезапном ухудшении здоровья в отпуске

Если боец внезапно заболел, онне может просто остаться дома на лечение и приехать в часть позже. В таком случае необходимо немедленно уведомить своего командира или дежурного. Минобороны подчеркивает, что сделать это можно обычным телефонным звонком или текстовым сообщением в любом мессенджере.

Необходимо сохранить скриншот или запись разговора в качестве доказательства своего обращения. Если ситуация критическая и требует немедленной помощи, сначала нужно вызвать скорую помощь или самостоятельно добраться до больницы. Уже после того, как врачи стабилизируют состояние, пациент должен сообщить медперсоналу о своей службе в ВСУ, а руководство части следует уведомить о факте пребывания на больничной койке.

Правила переноса отпускных дней

Дни, проведенные на лечении, не «сгорают», если речь идет о ежегодном основном отпуске. Командир имеет законное право компенсировать это время. То есть он может либо продлить текущий отпуск на количество дней болезни, либо перенести их на другой период.

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Эта норма четко прописана в Положении о прохождении военной службы, которое регламентируется Указом Президента № 1153/2008 от 10 декабря 2008 года. Однако командиру необходимы официальные основания для такого приказа. Бойцу придется предоставить справку из медицинского учреждения, которую обязательно должен проверить и заверить своей подписью руководитель местного территориального центра комплектования.

Что делать, если в пути из отпуска подвел транспорт

Отсутствие билетов, отмененные поезда или сломанный автобус также могут стать причиной опоздания. Но и в таких обстоятельствах военнослужащий тоже должен немедленно доложить командованию о задержке. Далее эти обстоятельства необходимо подтвердить. Нужно получить отдельную справку или специальную печать в своём отпускном билете.

Обычно этим занимаются военные коменданты на вокзалах, начальники местных органов Военной службы правопорядка или руководители ТЦК и СП в том городе, где застрял военнослужащий. Именно они принимают решение о продлении отпуска, самостоятельно уведомляют командира части и делают отметку в билете.

Если же в населенном пункте нет военного руководства, закон позволяет обращаться в гражданские учреждения. Зафиксировать транспортную проблему вправе администрация вокзала или автостанции, местная госадминистрация или представители органов местного самоуправления. Без этих документальных подтверждений любое опоздание будет трактоваться как неявка на службу, за что предусмотрена строгая ответственность.

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