Військовослужбовець ЗСУ на вокзалі. Фото: Сергій Нужненко/Радіо Свобода

Форс-мажори, на жаль, під час відпустки трапляються, але для армії слова про спізнення не є аргументом. Щоб уникнути відповідальності за невчасне повернення на службу через хворобу або проблеми з транспортом, військовослужбовець має оперативно зібрати конкретні довідки, аби не отримати статус СЗЧшника.

Про це нагадали у Полтавському ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Як діяти військовому при раптовому погіршенні здоров'я у відпустці

Якщо боєць раптово захворів, він не може просто залишитися вдома на лікування і приїхати в частину пізніше. У такому випадку треба миттєво попередити свого командира або чергового. Міноборони наголошує, що зробити це дозволено звичайним телефонним дзвінком або текстом у будь-якому месенджері.

Треба зберегти скріншот чи запис розмови як доказ свого звернення. Коли ситуація критична і потребує негайної допомоги, спочатку треба викликати швидку чи самостійно дістатися лікарні. Вже після того, як лікарі стабілізують стан, пацієнт має повідомити медперсонал про свою службу в ЗСУ, а керівництво частини слід сповістити про факт перебування на лікарняному ліжку.

Правила перенесення відпускних днів

Дні, проведені на лікуванні, не "згорають", якщо йдеться про щорічну основну відпустку. Командир має законне право компенсувати цей час. Тобто він може або подовжити поточний відпочинок на кількість днів хвороби, або перенести їх на інший період.

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Ця норма чітко прописана у Положенні про проходження військової служби, яке регламентується Указом Президента № 1153/2008 від 10 грудня 2008 року. Проте командиру потрібні офіційні підстави для такого наказу. Бійцю доведеться принести довідку з медичного закладу, яку обов'язково має перевірити та завірити своїм підписом керівник місцевого територіального центру комплектування.

Що робити, якщо підвів транспорт у дорозі з відпустки

Відсутність квитків, скасовані потяги чи зламаний автобус також можуть стати причиною запізнення. Але й за таких обставин військовий теж мусить одразу доповісти командуванню про затримку. Далі ці обставини треба підтвердити. Треба отримати окрему довідку або спеціальну печатку у свій відпускний квиток.

Зазвичай цим займаються військові коменданти на вокзалах, начальники місцевих органів Військової служби правопорядку або очільники ТЦК та СП у тому місті, де застряг армієць. Саме вони ухвалюють рішення про продовження відпустки, самостійно сповіщають командира частини та роблять відмітку у квитку.

Якщо ж у населеному пункті немає жодного військового керівництва, закон дозволяє звертатися до цивільних установ. Зафіксувати транспортну проблему має право адміністрація вокзалу чи автостанції, місцева держадміністрація або представники органів місцевого самоврядування. Без цих документальних підтверджень будь-яке запізнення трактуватиметься як неявка на службу, за що передбачена сувора відповідальність.

Новини.LIVE інформували, що під час дії воєнного стану та мобілізаційних заходів представники ТЦК та правоохоронних органів уповноважені перевіряти військово-облікові документи громадян або вручати повістки. Юристи пояснили, чи мають право ТЦК в громадянина вимагати показати мобільний телефон для перевірки.

Зміна сімейних обставин як от народження дитини, набуття статусу багатодітного батька чи необхідність догляду за непрацездатним родичем є законною підставою для оформлення або перегляду відстрочки від призову. Проте наявність самого факту не діє автоматично.

Водночас норма про призов виключно з 25 років не захищає від мобілізації окремі категорії молодих громадян. За словами юристів, під загальну мобілізацію підпадають чоловіки молодше цього віку, які закінчили військові кафедри вишів та мають офіцерське звання запасу, колишні працівники правоохоронних органів, а також громадяни, які раніше мали статус "обмежено придатних" і стоять на обліку саме як військовозобов'язані, а не призовники.