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Главная Мобилизация Возвращение из СЗЧ: как распределяют бойцов с болезнями

Возвращение из СЗЧ: как распределяют бойцов с болезнями

Ua ru
29 сентября 2026 07:10
Куда направляется служить после СЗЧ с ограничениями по здоровью
Военнослужащие на учениях. Фото: Генштаб ВСУ

Военнослужащие, решившие добровольно вернуться в ряды армии после самовольного ухода из части (СЗЧ), но имеющие проблемы со здоровьем, будут проходить службу в тылу. Их направляют в подразделения обеспечения или по рекомендательному письму.

Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкого ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Где будут служить после СЗЧ бойцы с проблемами со здоровьем

Группа коммуникаций Черновицкого областного территориального центра комплектования и социальной поддержки разъяснила механизм распределения военнослужащих, возвращающихся на службу после самовольного ухода из части. Если такой боец имеет определенные медицинские ограничения, его место службы будет определяться с учетом выводов врачей и потребностей тыловых структур.

Но это не будет происходить автоматически, поскольку ключевым условием для перевода является официальное решение военно-врачебной комиссии. Если ВЛК признает военнослужащего пригодным исключительно для службы в воинских частях обеспечения, его направят именно в такие небоевые подразделения.

Одним из вариантов прохождения службы в этом статусе является доукомплектование непосредственно структур обеспечения при самих ТЦК и СП.

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Кроме общего распределения к тылу, существует и альтернативный путь. Вышедший из СЗЧ военнослужащий имеет право самостоятельно предоставить рекомендательное письмо от другой воинской части. В таком случае его направят для дальнейшего выполнения служебных обязанностей в соответствии с запросом, указанным в настоящем документе.

Новини.LIVE сообщают, что упрощенный механизм возвращения на службу после самовольного ухода из части прекратил действие 20 сентября. В то же время у военных, осуществивших СЗЧ, остается законный путь избежать судимости и возобновиться в армии, но для этого необходимо самостоятельно обратиться в Военную службу правопорядка или непосредственно в резервные батальоны.

Параллельно военное руководство усилило контроль за соблюдением прав военнослужащих. Министерство обороны совместно с Генеральным штабом предупредили офицеров о прямом запрете направлять в бой лиц с приостановленным статусом военной службы. В частности, бойцам после СЗЧ запрещено привлекать к каким-либо боевым действиям до тех пор, пока командование не выдаст письменный приказ об их полноценном возобновлении в списках части.

Кроме того, военные части начали успешно взимать выплаченные средства с нарушителей дисциплины через судебные инстанции. Так, Ровенский окружной админсуд поддержал иск части и принял взыскать с военнослужащего более 37 тысяч гривен. Боец выбыл на лечение в законный отпуск, но обратно не прибыл, продолжая неправомерно получать денежное довольствие в период пребывания в СЗЧ.

Минобороны военнослужащие СОЧ военная служба
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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