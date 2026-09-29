Куди направляють служити після СЗЧ з обмеженнями по здоров'ю

Військовослужбовці на навчаннях. Фото: Генштаб ЗСУ

Військовослужбовці, які вирішили добровільно повернутися до лав армії після самовільного залишення частини (СЗЧ), але мають проблеми зі здоров'ям, проходитимуть службу в тилу. Їх направляють до підрозділів забезпечення або за рекомендаційним листом.

Про це повідомили в пресслужбі Чернівецького ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Де служитимуть після СЗЧ бійці з проблемами зі здоров'ям

Група комунікацій Чернівецького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки роз'яснила механізм розподілу військовослужбовців, які повертаються на службу після самовільного залишення частини. Якщо такий боєць має певні медичні обмеження, його подальше місце служби визначатиметься з урахуванням висновків лікарів та потреб тилових структур.

Але це не відбуватиметься автоматично, оскільки ключовою умовою для переведення є офіційне рішення військово-лікарської комісії. Якщо ВЛК визнає військовослужбовця придатним виключно для служби у військових частинах забезпечення, його направлять саме до таких небойових підрозділів.

Одним із варіантів проходження служби в цьому статусі є доукомплектування безпосередньо структур забезпечення при самих ТЦК та СП.

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Окрім загального розподілу до тилу, існує й альтернативний шлях. Військовослужбовець, який вийшов із СЗЧ, має право самостійно надати рекомендаційний лист від іншої військової частини. У такому разі його направлять для подальшого виконання службових обов'язків відповідно до запиту, вказаного у цьому документі.

Новини.LIVE повідомляють, що спрощений механізм повернення на службу після самовільного залишення частини припинив дію 20 вересня. Водночас у військових, які здійснили СЗЧ, залишається законний шлях уникнути судимості та поновитися в армії, але для цього необхідно самостійно звернутися до Військової служби правопорядку чи безпосередньо до резервних батальйонів.

Паралельно військове керівництво посилило контроль за дотриманням прав військовослужбовців. Міністерство оборони спільно з Генеральним штабом попередили офіцерів про пряму заборону направляти в бій осіб із призупиненим статусом військової служби. Зокрема, бійців після СЗЧ заборонено залучати до будь-яких бойових дій доти, доки командування не видасть письмовий наказ про їхнє повноцінне поновлення у списках частини.

Крім того, військові частини почали успішно стягувати виплачені кошти з порушників дисципліни через судові інстанції. Так, Рівненський окружний адмінсуд підтримав позов частини та ухвалив стягнути з військовослужбовця понад 37 тисяч гривень. Боєць вибув на лікування у законну відпустку, але назад не прибув, продовжуючи неправомірно отримувати грошове забезпечення в період перебування у СЗЧ.