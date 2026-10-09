В какие бригады чаще всего возвращались военные после СОЧ

Украинский военнослужащий. Фото иллюстративное: facebook.com/GeneralStaff.ua

Тысячи военнослужащих вернулись в свои подразделения по упрощенной программе после самовольного оставления части (СОЧ). Число таких бойцов равно численности личного состава двух или даже трех бригад. Значительная часть военных вновь заняла боевые должности и выполняет задания.

Об этом 8 октября сообщило Министерство обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Какие бригады лидируют по количеству возвратившихся

В Минобороны положительно оценивают результаты программы. Вернувшиеся военные уже имеют опыт службы и навыки, необходимые подразделениям. Денежное и прочее обеспечение им возобновили.

В пятерку бригад, принявших наибольшее количество военнослужащих по программе, вошли:

20-я отдельная бригада беспилотных систем "К-2";

53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха;

3-я отдельная штурмовая бригада;

63-я отдельная механизированная бригада;

429-я отдельная бригада беспилотных систем "Ахиллес".

Также отметили бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" и "Азов".

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Министерство обороны поблагодарило как подразделения, присоединившиеся к программе, так и военных, которые после побега решили добровольно вернуться на службу.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка или содержат более трех детей, имеют право выезжать за пределы Украины. Для успешного прохождения проверки в пункте пропуска потребуется ряд документов. Присутствие ребенка для пересечения границы необязательно.

Также Новини.LIVE со ссылкой на юриста Евгения Корнийчука писал, что оформить отсрочку могут даже те, кто не уплатил штраф за нарушение воинского учета. Аспиранты имеют такое право сразу после зачисления в вуз. Статус "В розыске" не является основанием для отказа во временном освобождении от призыва.