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Головна Мобілізація Поновлення на службі після СЗЧ: куди найчастіше повертаються

Поновлення на службі після СЗЧ: куди найчастіше повертаються

Ua ru
9 жовтня 2026 04:37
До яких бригад найчастіше поверталися військові після СЗЧ
Український військовослужбовець. Фото ілюстративне: facebook.com/GeneralStaff.ua

Тисячі військовослужбовців повернулися до своїх підрозділів за спрощеною програмою після самовільного залишення частини (СЗЧ). Кількість таких бійців дорівнює кількості особового складу двох або навіть трьох бригад. Значна частина військових знову обійняла бойові посади та виконує завдання.

Про це 8 жовтня повідомило Міністерство оборони України, передає Новини.LIVE.

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Які бригади лідирують за кількістю повернень

У Міноборони позитивно оцінюють результати програми. Військові, які повернулися, вже мають досвід служби та навички, потрібні підрозділам. Грошове та інше забезпечення їм відновили.

До п'ятірки бригад, які прийняли найбільше військовослужбовців за програмою, увійшли:

  • 20 окрема бригада безпілотних систем "К-2";
  • 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха;
  • 3 окрема штурмова бригада;
  • 63 окрема механізована бригада;
  • 429 окрема бригада безпілотних систем "Ахіллес".

Також відзначили бригади Національної гвардії України "Хартія" та "Азов".

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Оборонне відомство подякувало і підрозділам, які долучилися до програми, і військовим, які після втечі вирішили добровільно повернутися на службу.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що чоловіки, які самі виховують дитину або утримують більше трьох дітей, мають право виїжджати за межі України. Для успішного проходження перевірки в пункті пропуску знадобиться низка документів. Присутність дитини для перетину кордону необов'язкова. 

Також Новини.LIVE з посиланням на юриста Євгена Корнійчука писав, що оформити відстрочку можуть навіть ті, хто не сплатив штраф за порушення військового обліку. Аспіранти мають таке право одразу після зарахування до вишу. Статус "У розшуку" не є підставою для відмови у тимчасовому звільненні від призову.

Міноборони армія військовослужбовці СЗЧ військова служба
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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