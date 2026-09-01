Как военнослужащему легально вернуться из СЗЧ до 20 сентября

Военнослужащие ВСУ. Фото: REUTERS/Stringer

До 20 сентября 2026 года в Украине действует программа упрощённого возвращения после самовольного оставления части. Бойцам предлагается законно самостоятельно выбрать новое место службы среди более чем 70 штурмовых, артиллерийских или механизированных бригад на специальном портале Минобороны, учитывая собственный гражданский и боевой опыт.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Кто может после самовольного оставления части вернуться в армию по упрощенной процедуре

Упрощенный механизм возвращения в армию после самовольного оставления части будет действовать только до 20 сентября 2026 года. Воспользоваться этой возможностью могут исключительно те защитники, факт самовольного оставления части которых был официально зафиксирован не позднее 12 июня текущего года. Граждане, которые не успеют подать соответствующий рапорт до установленного срока, или те, кто покинул место службы после 12 июня, будут вынуждены проходить стандартную и значительно более длительную процедуру.

Для тех, кто подпадает под критерии упрощенной программы, государство предлагает самостоятельно определить свое дальнейшее место службы. Информация обо всех доступных подразделениях собрана на специальном электронном портале. Всего перечень насчитывает более 70 наиболее эффективных воинских формирований, среди которых бригады беспилотных систем, артиллерийские и механизированные подразделения, а также штурмовые полки. При выборе новой части военным рекомендуют обращать внимание на её специализацию, ведь от этого напрямую будет зависеть характер будущих задач.

Что происходит после подачи рапорта о восстановлении

При оформлении рапорта о возвращении боец имеет возможность подробно описать свой предыдущий военный и гражданский опыт, указать приобретенные навыки и желаемое направление работы. После обработки этих данных с заявителем может связаться рекрутер выбранного подразделения. Он должен предложить конкретные должности, которые бы максимально соответствовали пожеланиям военнослужащего и удовлетворяли текущие кадровые потребности самой части.

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Какие важные нюансы следует учесть

В то же время программа предусматривает строгие ограничения в отношении межведомственных переводов. Вернуться из СЗЧ можно исключительно в ту же структуру, в которой лицо несло службу на момент фиксации нарушения.

То есть переход возможен только в пределах утвержденного списка по принципу: из Вооруженных Сил Украины — в ВСУ, из Национальной гвардии — в НГУ, а из Государственной специальной службы транспорта — в ГССТ. Сменить ведомство, например, перевестись из Нацгвардии в подразделения ВСУ, в рамках этого механизма невозможно.

Для получения дополнительных консультаций относительно процесса возвращения в оборонном ведомстве запустили специальную горячую линию по номеру 1519.

Новини.LIVE отмечают, что в случае самовольного оставления части начисление денежного довольствия военнослужащему приостанавливается на весь период отсутствия. Выплаты возобновляются только после официального возвращения в ряды подразделения, однако средства за период СЗЧ не возмещаются, а в отношении дополнительного боевого вознаграждения действуют отдельные ограничения.

Также юристы напомнили, что объявление бойца в СЗЧ еще не всегда свидетельствует об умышленном преступлении: нередко этот статус ошибочно присваивается из-за штабной путаницы, затяжного пребывания в госпитале или попадания военного в плен. В таких ситуациях родственникам важно действовать корректно, чтобы не навредить бойцу.