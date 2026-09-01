Як військовому легально повернутися із СЗЧ до 20 вересня

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: REUTERS/Stringer

До 20 вересня 2026 року в Україні діє програма спрощеного повернення зі самовільного залишання частини. Бійцям пропонують законно самостійно обрати нове місце служби серед понад 70 штурмових, артилерійських чи механізованих бригад на спеціальному порталі Міноборони, враховуючи власний цивільний та бойовий досвід.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України, передає Новини.LIVE.

Реклама

Хто може після СЗЧ повернутися до війська за спрощеною процедурою

Спрощений механізм повернення до війська після самовільного залишення частини діятиме лише до 20 вересня 2026 року. Скористатися цією можливістю можуть виключно ті захисники, чий факт СЗЧ був офіційно зафіксований не пізніше 12 червня поточного року. Громадяни, які не встигнуть подати відповідний рапорт до встановленого дедлайну, або ті, хто залишив місце служби після 12 червня, будуть змушені проходити стандартну і значно тривалішу процедуру.

Для тих, хто підпадає під критерії спрощеної програми, держава пропонує самостійно визначити своє подальше місце служби. Інформація про всі доступні підрозділи зібрана на спеціальному електронному порталі. Загалом перелік налічує понад 70 найбільш ефективних військових формувань, серед яких бригади безпілотних систем, артилерійські та механізовані підрозділи, а також штурмові полки. Обираючи нову частину, військовим радять звертати увагу на її спеціалізацію, адже від цього безпосередньо залежатиме характер майбутніх завдань.

Що відбувається після подачі рапорту на поновлення

Під час оформлення рапорту на повернення боєць має змогу детально описати свій попередній військовий та цивільний досвід, вказати здобуті навички та бажаний напрям роботи. Після опрацювання цих даних із заявником може зв'язатися рекрутер обраного підрозділу. Він має запропонувати конкретні посади, які б максимально відповідали побажанням військовослужбовця та закривали поточні кадрові потреби самої частини.

Читайте також:

Які важливі нюанси варто врахувати

Водночас програма має суворе обмеження щодо міжвідомчих переведень. Повернутися із СЗЧ можна виключно до тієї самої структури, у якій особа несла службу на момент фіксації порушення.

Тобто перехід можливий лише в межах затвердженого списку за принципом: із Збройних Сил України — до ЗСУ, з Національної гвардії — до НГУ, а з Державної спеціальної служби транспорту — до ДССТ. Змінити відомство, наприклад, перевестися з Нацгвардії до підрозділів ЗСУ, у межах цього механізму неможливо.

Для отримання додаткових консультацій щодо процесу повернення в оборонному відомстві запустили спеціальну гарячу лінію за номером 1519.

Новини.LIVE акцентують, що у разі самовільного залишення частини нарахування грошового забезпечення військовому призупиняється на весь час відсутності. Виплати відновлюються лише після офіційного повернення до лав підрозділу, проте кошти за період СЗЧ не відшкодовуються, а для додаткової бойової винагороди діють окремі обмеження.

Також юристи нагадали, що оголошення бійця в СЗЧ ще не завжди свідчить про навмисний злочин: нерідко статус помилково з'являється через штабну плутанину, затяжне перебування в госпіталі чи потрапляння військового в полон. У таких ситуаціях родичам важливо діяти коректно, щоб не нашкодити бійцю.