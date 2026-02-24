Надо ли установить приложение Резерв+ гражданину, возвращенному на воинский учет

Возвращение снятого на учет — надо ли ставить "Резерв+"
Гражданин, снятый с воинского учета означает, что гражданина могут вернуть на учет, например, во время особенного периода. При этом, подчеркнули юристы, нет никакого обязательства относительно установки на смартфон приложения "Резерв+",.
Снятие и возвращение на учет
Военный учет в Украине касается прежде всего мужчин в возрасте от 17 до 60 лет.
Эти граждане могут иметь различные статусы относительно пригодности к военной службе.
Часть таких граждан могут даже снять с воинского учета, по крайней мере, в мирное время, а во время особого периода — вернуть их обратно на учет.
К юристам обратился гражданин, который имел статус ограниченно годный — и еще до начала первой части российско-украинской войны, то есть до оккупации Крыма, был снят с учета.
Мужчина поинтересовался, какой статус он сейчас имеет - и должен ли установить на свой смартфон приложение "Резерв+".
"Вы являетесь военнообязанным", — отметил в ответе гражданину адвокат Андрей Карпенко.
Другой адвокат, Юрий Айвазян, подтвердил мнение коллеги.
"По состоянию на сейчас Вы являетесь военнообязанным и подлежите мобилизации при условии отсутствия оформленной отсрочки", — подчеркнул Айвазян.
Что лучше — "Резерв+" или "Дія"
Относительно того, нужно ли гражданину в такой ситуации, когда его вернули на воинский учет, устанавливать приложение "Резерв+", то здесь, отметил Юрий Айвазян, нет никакой обязанности.
"Предлагаю начать не с установки "Резерв+", а с формирования е-ВУД (электронный военно-учетный документ) через "Дію", — отметил адвокат.
После этого, узнав о своем текущем статусе и возможности мобилизации / штрафов от ТЦК, гражданин может продолжать работать в этом направлении - например, оформлять отсрочку, если имеет на это основания, подтвержденные документально.
