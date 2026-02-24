Видео
Україна
Видео

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 15:25
Надо ли установить приложение Резерв+ гражданину, возвращенному на воинский учет
Портал "Дія" и "Резерв+", которые могут использовать граждане для воинского учета. Фото: Новини.LIVE, Минцифры. Коллаж: Новини.LIVE

Гражданин, снятый с воинского учета означает, что гражданина могут вернуть на учет, например, во время особенного периода. При этом, подчеркнули юристы, нет никакого обязательства относительно установки на смартфон приложения "Резерв+",.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Снятие и возвращение на учет

Военный учет в Украине касается прежде всего мужчин в возрасте от 17 до 60 лет.

Эти граждане могут иметь различные статусы относительно пригодности к военной службе.

Часть таких граждан могут даже снять с воинского учета, по крайней мере, в мирное время, а во время особого периода — вернуть их обратно на учет.

К юристам обратился гражданин, который имел статус ограниченно годный — и еще до начала первой части российско-украинской войны, то есть до оккупации Крыма, был снят с учета.

Мужчина поинтересовался, какой статус он сейчас имеет - и должен ли установить на свой смартфон приложение "Резерв+".

"Вы являетесь военнообязанным", — отметил в ответе гражданину адвокат Андрей Карпенко.

Другой адвокат, Юрий Айвазян, подтвердил мнение коллеги.

"По состоянию на сейчас Вы являетесь военнообязанным и подлежите мобилизации при условии отсутствия оформленной отсрочки", — подчеркнул Айвазян.

Что лучше — "Резерв+" или "Дія"

Относительно того, нужно ли гражданину в такой ситуации, когда его вернули на воинский учет, устанавливать приложение "Резерв+", то здесь, отметил Юрий Айвазян, нет никакой обязанности.

"Предлагаю начать не с установки "Резерв+", а с формирования е-ВУД (электронный военно-учетный документ) через "Дію", — отметил адвокат.

После этого, узнав о своем текущем статусе и возможности мобилизации / штрафов от ТЦК, гражданин может продолжать работать в этом направлении - например, оформлять отсрочку, если имеет на это основания, подтвержденные документально.

Напомним, мы ранее писали о том, почему законно мобилизировать граждан, колторые раньше были сняты с воинского учета.

Все зависит от распоряжений Министерства обороны, согласно которому снимали с учета граждан, пригодных к воинской службе во время войны.

Добавим, мы сообщали о том, чем отличается снятие и исключение с воинского учета.

Освобождение от воинской обязанности касается только граждан, которые были исключены из учета.

Дия военный учет военнообязанные ограниченно пригодные Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
