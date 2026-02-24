Повернення знятого на облік - чи треба встановити Резерв+

Портал "Дія" та "Резерв+", які можуть використовувати громадяни для військового обліку. Фото: Новини.LIVE, Мінцифри. Колаж: Новини.LIVE

Зняття з військового обліку не означає, що громадянина не можуть повернути на облік під час дії воєнного стану. Але обов’язку встановлювати застосунок "Резерв+" у громадянина немає, як і принципової потреби – отримати інформацію про свій поточний статус він може іншим шляхом.

Військовий облік і зняті з обліку

Військовий облік в Україні стосується перш за все чоловіків віком від 17 до 60 років.

Ці громадяни можуть мати різні статуси щодо придатності до військової служби.

Частину таких громадян можуть навіть зняти з військового обліку, принаймні, у мирний час, а під час особливого періоду — повернути їх назад на облік.

До юристів звернувся громадянин, який мав статус обмежено придатний — і ще до початку першої частини російсько-української війни, тобто до окупації Криму, був знятий з обліку.

Чоловік поцікавився, який статус він зараз має — і чи повинен встановити на свій смартфон застосунок "Резерв+".

"Ви є військовозобов’язаним", — наголосив у відповіді громадянину адвокат Андрій Карпенко.

Інший адвокат, Юрій Айвазян, підтвердив думку колеги.

"Станом на зараз Ви є військовозобов'язаним та підлягаєте мобілізації за умови відсутності оформленої відстрочки", — підкреслив Айвазян.

"Резерв+" чи е-ВОД у "Дії"

Щодо того, чи потрібно громадянину у такій ситуації, коли його повернули на військовий облік, встановлювати застосунок "Резерв+", то тут, зазначив Юрій Айвазян, немає жодного обов’язку.

"Пропоную почати не із встановлення "Резерв+", а з формування е-ВОД (електронний військово-обліковий документ) через "Дію", — наголосив адвокат.

Після цього, дізнавшись про свій поточний статус і можливість мобілізації / штрафів від ТЦК, громадянин може продовжувати працювати у цьому напрямку – наприклад, оформлювати відстрочку, якщо має на це підстави, підтверджені документально.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чому ТЦК має право мобілізувати громадян, знятих з військового обліку.

Згідно із Наказом МОУ №342 не виключали з обліку, а знімали з останнього чоловіків, які були визнані непридатними у мирний час та обмежено придатними у воєнний час.

Додамо, ми повідомляли про те, у чому різниця між зняттям та виключенням з військового обліку.

Юристи пояснили, що зняття з військового обліку не звільняє людину від військового обов'язку.