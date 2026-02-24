Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Знятий з обліку багато років тому — чи потрібен "Резерв+"

Знятий з обліку багато років тому — чи потрібен "Резерв+"

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 15:25
Повернення знятого на облік - чи треба встановити Резерв+
Портал "Дія" та "Резерв+", які можуть використовувати громадяни для військового обліку. Фото: Новини.LIVE, Мінцифри. Колаж: Новини.LIVE

Зняття з військового обліку не означає, що громадянина не можуть повернути на облік під час дії воєнного стану. Але обов’язку встановлювати застосунок "Резерв+" у громадянина немає, як і принципової потреби – отримати інформацію про свій поточний статус він може іншим шляхом.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама
Читайте також:

Військовий облік і зняті з обліку

Військовий облік в Україні стосується перш за все чоловіків віком від 17 до 60 років.

Ці громадяни можуть мати різні статуси щодо придатності до військової служби.

Частину таких громадян можуть навіть зняти з військового обліку, принаймні, у мирний час, а під час особливого періоду — повернути їх назад на облік.

До юристів звернувся громадянин, який мав статус обмежено придатний — і ще до початку першої частини російсько-української війни, тобто до окупації Криму, був знятий з обліку.

Чоловік поцікавився, який статус він зараз має — і чи повинен встановити на свій смартфон застосунок "Резерв+".

"Ви є військовозобов’язаним", — наголосив у відповіді громадянину адвокат Андрій Карпенко.

Інший адвокат, Юрій Айвазян, підтвердив думку колеги.

"Станом на зараз Ви є військовозобов'язаним та підлягаєте мобілізації за умови відсутності оформленої відстрочки", — підкреслив Айвазян.

"Резерв+" чи е-ВОД у "Дії"

Щодо того, чи потрібно громадянину у такій ситуації, коли його повернули на військовий облік, встановлювати застосунок "Резерв+", то тут, зазначив Юрій Айвазян, немає жодного обов’язку.

"Пропоную почати не із встановлення "Резерв+", а з формування е-ВОД (електронний військово-обліковий документ) через "Дію", — наголосив адвокат.

Після цього, дізнавшись про свій поточний статус і можливість мобілізації / штрафів від ТЦК, громадянин може продовжувати працювати у цьому напрямку – наприклад, оформлювати відстрочку, якщо має на це підстави, підтверджені документально.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чому ТЦК має право мобілізувати громадян, знятих з військового обліку.

Згідно із Наказом МОУ №342 не виключали з обліку, а знімали з останнього чоловіків, які були визнані непридатними у мирний час та обмежено придатними у воєнний час.

Додамо, ми повідомляли про те, у чому різниця між зняттям та виключенням з військового обліку.

Юристи пояснили, що зняття з військового обліку не звільняє людину від військового обов'язку.

Дія військовий облік військовозобов'язані обмежено придатні Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації