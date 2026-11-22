Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Студент за рубежом, подлежащий воинской службе и имеющий статус "ограниченно годен", имеет право на возвращение в Украину. Однако на границе и после въезда его могут ожидать проверки в ТЦК, штрафы и даже риск призыва, если его отсрочка не оформлена правильно.

Объяснения дал юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

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Что делать студентам при возвращении в Украину без новой ВВК

Студенты, находящиеся за границей и имеющие старый статус «ограниченно годного», могут без препятствий вернуться в Украину. Закон не запрещает въезд из-за непрохождения новой военно-медицинской комиссии. Однако, пересек границу, такой студент будет вынужден заняться вопросами обновления учета, прохождения медкомиссии и подтверждения отсрочки.

Что нужно знать о новой медкомиссии

Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые до 4 мая 2024 года получили статус "ограниченно годных", должны были пройти новую ВВК до начала июня 2025 года. Это правило не распространяется только на лиц с инвалидностью. Если военнообязанный находился за границей, это не освобождает его от обязанности обновить данные. Старое заключение комиссии автоматически не продлевается и не заменяется.

За игнорирование медицинского осмотра грозит административная ответственность. Однако наличие старой записи в реестре не означает, что штраф уже выписан. Это зависит от конкретных сроков и постановлений ТЦК.

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Нет. Сам факт обучения в вузе не является автоматической гарантией отсрочки. Согласно закону, на неё имеют право только те студенты дневной или дуальной формы обучения, которые получают образование на уровне выше предыдущего.

Даже если отсрочка официально оформлена, бывшего «ограниченно годного» всё равно могут отправить на ВВК. Комиссия определяет лишь физическое состояние, тогда как право на обучение оценивается отдельно. Если же документы на отсрочку не поданы, существует реальный риск призыва сразу после медосмотра. Поэтому юрист советует оформлять все документы до возвращения в Украину.

Проверки на границе и розыск

При пересечении границы или на улице у студента могут проверить военно-учетный документ. Если в реестре указано, что полиция разыскивает человека за нарушение правил учета, его могут задержать и доставить в ближайший ТЦК. Это ещё не означает немедленной мобилизации или штрафа, но в такой ситуации следует сразу потребовать составления протокола и позвонить адвокату.

Выпустят ли студента обратно за границу

Общие правила не позволяют студентам, как правило, выезжать из страны во время военного положения. Исключение сделано только для молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет. Поэтому перед тем, как ехать в Украину, стоит убедиться, будут ли у вас законные основания для обратного пересечения границы.

Новини.LIVE сообщали, что перед поездкой стоит заранее убедиться в отсутствии других препятствий для выезда. Нередко гражданам временно закрывают границу из-за открытых исполнительных производств, например, за неуплаченные алименты, штрафы или другие долги, взыскание которых контролирует суд.

Отдельная сложность возникает у многодетных родителей, чьи дети родились за пределами Украины. "Резерв+" не принимает иностранные свидетельства о рождении, а ТЦК требуют выписки из украинских реестров и отказывают в отсрочке, хотя суды регулярно отменяют такие решения в пользу семей.