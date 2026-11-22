Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Військовозобов'язаний студент за кордоном, який мав статус "обмежено придатний", має право на повернення в Україну. Проте, на кордоні та після в'їзду на нього можуть чекати перевірки в ТЦК, штрафи та навіть ризик призову, якщо його відстрочка не оформлена правильно.

Пояснення надав юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

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Що робити студентам при поверненні в Україну без нової ВЛК

Студенти, які перебувають за кордоном і мають старий статус "обмежено придатного", можуть без перешкод повернутися в Україну. Закон не забороняє в'їзд через непроходження нової військово-лікарської комісії. Однак, перетнувши кордон, такий студент буде змушений зайнятися питаннями оновленням обліку, медкомісією та підтвердженням відстрочки.

Що треба знати про нову медкомісію

Чоловіки віком від 25 до 60 років, які до 4 травня 2024 року отримали статус обмежено придатних, мали пройти нову ВЛК до початку червня 2025 року. Це правило не стосується лише осіб з інвалідністю. Якщо військовозобов'язаний перебував за кордоном, це не звільняє його від обов'язку оновити дані. Старий висновок комісії автоматично не продовжується і не замінюється.

За ігнорування медогляду загрожує адміністративна відповідальність. Проте наявність старого запису у реєстрі не означає, що штраф уже виписали. Це залежить від конкретних строків і постанов ТЦК.

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Ні. Сам факт навчання у виші не є автоматичною гарантією відстрочки. Згідно із законом, на неї мають право лише ті студенти денної або дуальної форми, які здобувають освіту рівнем вище за попередню.

Навіть якщо відстрочка офіційно оформлена, колишнього обмежено придатного все одно можуть відправити на ВЛК. Комісія визначає лише фізичний стан, тоді як право на навчання оцінюється окремо. Якщо ж документи на відстрочку не подані, існує реальний ризик призову відразу після медогляду. Тому юрист радить оформлювати всі документи до повернення в Україну.

Перевірки на кордоні та розшук

Під час перетину кордону або на вулиці у студента можуть перевірити військово-обліковий документ. Якщо в реєстрі значиться, що поліція розшукує людину за порушення правил обліку, її можуть затримати та доставити до найближчого ТЦК. Це ще не означає миттєвої мобілізації чи штрафу, але в такій ситуації варто одразу вимагати складання протоколу та телефонувати адвокату.

Чи випустять студента назад за кордон

Загальні правила не дозволяють студентам звичайно виїжджати з країни під час воєнного стану. Виняток зроблено лише для хлопців віком від 18 до 22 років. Тому перед тим, як їхати в Україну, варто переконатися, чи матимете ви законні підстави для зворотного перетину кордону.

Новини.LIVE інформували, що перед поїздкою варто заздалегідь переконатися, що немає інших перешкод для виїзду. Нерідко громадянам тимчасово закривають кордон через відкриті виконавчі провадження, наприклад, за несплачені аліменти, штрафи чи інші борги, стягнення яких контролює суд.

Окрема складність виникає у багатодітних батьків, чиї діти з'явилися на світ за межами України. "Резерв+" не підтягує іноземні свідоцтва про народження, а ТЦК вимагають витяги з українських реєстрів і відмовляють у відстрочці, хоча суди регулярно скасовують такі рішення на користь родин.