Крест в руках военнослужащего. Фото: 93-я ОМБр

Процедура передачи имущества, регламентированная Минобороны, позволяет родственникам на законных основаниях получить памятные предметы через военкомат. Часы, письма, телефоны и фотографии пропавших без вести военных родственники могут вернуть, обратившись с заявлением в ТЦК и СП. В воинских частях работают специальные комиссии, которые опечатывают имущество бойцов для дальнейшей передачи семьям.

Об этом сообщает Сумской ОТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Как действует воинская часть после исчезновения бойца

Как только официально подтверждается факт исчезновения военнослужащего, командир его подразделения формирует специальную комиссию. Именно эти люди отвечают за сбор и опись всего оставленного имущества. Они тщательно проверяют содержимое вещей и составляют официальный акт. После инвентаризации всё имущество плотно упаковывают и опечатывают вместе с этим актом, готовя к возможной передаче.

Что отдадут родственникам, а что оставят в ВСУ

Домой могут отправить немало памятных предметов. Это касается личных и ценных вещей, часов, телефонов, найденных наличных денег, писем, фотографий, а также выписок из приказов о различных поощрениях.

В то же время есть предметы, которые родным на руки не выдадут. Речь идет о государственных военных наградах, специфических служебных документах и металлическом идентификационном жетоне воина. Для этих вещей закон предусматривает совершенно иной порядок учета, поэтому их судьба решается вне рамок этой процедуры.

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Что должны сделать родственники для возврата вещей бойца

Семьям не нужно самостоятельно разыскивать бригаду на фронте. Все вопросы решаются исключительно через ТЦК и СП. Родственникам необходимо написать заявление на бумаге, адресованное командиру соответствующей части.

В тексте следует задать максимально конкретные вопросы:

найдено ли имущество бойца;

составлен ли комиссией акт;

что именно упаковали для передачи;

где эти предметы находятся в данный момент.

Хотя приказ строго не требует дополнительных справок, лучше приложить к заявлению копию паспорта заявителя, документы, подтверждающие родственные связи, и официальное уведомление об исчезновении человека.

Следует понимать несколько чрезвычайно важных деталей. Если в подразделении отвечают, что вещей нет, это не означает их физическое уничтожение или утрату. Они могут находиться на другом этапе пересылки, поэтому стоит продолжать переписку. Кроме того, сам факт того, что семья забрала телефон или часы, не отменяет розыск. Человек по-прежнему считается пропавшим без вести, а передача имущества ни в коем случае не приравнивается к признанию его погибшим.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что если военнослужащий опаздывает из отпуска из-за проблем с транспортом, это не будет считаться самовольным отсутствием, но только если он соблюдёт правила. Военнослужащему необходимо сразу уведомить командование о задержке рейса, сохранить посадочный талон или билет в качестве подтверждения форс-мажора и немедленно отправиться в часть на ближайшем доступном транспорте.

Также недавно Минобороны скорректировало правила прохождения военной службы по контракту в соответствии с приказом № 325. Для мобилизованных специалистов в сфере IT ввели ускоренный порядок присвоения начальных офицерских званий. Вместе с тем отдельным категориям новых контрактников теперь запрещено переводиться в другие подразделения в течение первых шести месяцев службы.