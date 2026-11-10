Хрест в руках військового. Фото: 93 ОМБр

Процедура передачі майна, регламентована Міноборони, дозволяє рідним законно отримати пам'ятні предмети через військкомат. Годинники, листи, телефони та фотографії зниклих безвісти військових родичі можуть повернути, звернувшись із заявою до ТЦК та СП. У військових частинах працюють спеціальні комісії, які опечатують майно бійців для подальшої передачі сім'ям.

Про це повідомляє Сумський ОТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Як діє військова частина після зникнення бійця

Щойно офіційно підтверджується факт зникнення армійця, командир його підрозділу формує спеціальну комісію. Саме ці люди відповідають за збір та опис усього залишеного майна. Вони ретельно перевіряють вміст речей і складають офіційний акт. Після інвентаризації все майно щільно пакують та опечатують разом із цим актом, готуючи до можливої передачі.

Що віддадуть родичам, а що залишать у ЗСУ

Додому можуть відправити чимало пам'ятних предметів. Це стосується особистих та цінних речей, годинників, телефонів, знайденої готівки, листів, фотознімків, а також витягів з наказів про різні заохочення.

Натомість є предмети, які рідним на руки не видадуть. Йдеться про державні військові нагороди, специфічні службові папери та металевий ідентифікаційний жетон воїна. Для цих речей закон передбачає зовсім інший порядок обліку, тому їхня доля вирішується поза цією процедурою.

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Що мають зробити родичі для повернення речей бійця

Сім'ї не потрібно самостійно розшукувати бригаду на фронті. Усі питання вирішуються виключно через ТЦК та СП. Родичам необхідно написати паперову заяву, яку адресують командиру відповідної частини.

У тексті варто поставити максимально конкретні запитання:

чи знайдено майно бійця;

чи складено комісією акт;

що саме запакували для передачі;

де ці предмети знаходяться просто зараз.

Хоча наказ жорстко не вимагає додаткових довідок, краще додати до заяви копію паспорта заявника, папери про підтвердження родинних зв'язків та офіційне сповіщення про зникнення людини.

Варто розуміти кілька надзвичайно важливих деталей. Якщо у підрозділі відповідають, що речей немає, це не означає їхнє фізичне знищення чи втрату. Вони можуть перебувати на іншому етапі пересилання, тому варто продовжувати листування. Крім того, сам факт того, що родина забрала телефон чи годинник, не скасовує розшук. Людина і далі вважається зниклою безвісти, а передача майна жодним чином не прирівнюється до визнання її загиблою.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що якщо військовий запізнюється з відпустки через проблеми з транспортом, це не вважатимуть СЗЧ, але тільки якщо він дотримається правил. Бійцеві потрібно відразу сповістити командування про затримку рейсу, зберегти посадковий талон чи квиток як підтвердження форс-мажору та негайно вирушати до частини найближчим доступним транспортом.

Також нещодавно Міноборони скоригувало правила проходження військової служби за контрактом згідно з наказом № 325. Для мобілізованих спеціалістів у сфері IT запровадили прискорений порядок присвоєння первинних офіцерських звань. Разом із тим окремим категоріям нових контрактників тепер заборонено переводитися до інших підрозділів упродовж перших шести місяців служби.