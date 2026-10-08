Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Вплавь в Молдову: суд арестовал переправщика

Вплавь в Молдову: суд арестовал переправщика

Ua ru
8 октября 2026 03:32
Суд избрал меру пресечения подозреваемому в незаконной переправке военнообязанного
Задержание подозреваемого в организации незаконной переправки. Фото: Прокуратура Украины

Житель Днепра организовал военнообязанному побег в Молдову. Добраться до другой страны мужчине призывного возраста предстояло вплавь через реку. Осуществлению сделки помешали правоохранители. Дельца задержали. Суд уже избрал ему меру пресечения.

Об этом 6 октября сообщила Львовская областная прокуратура, передает Новини.LIVE.

Реклама

Детали дела

По данным следствия, 51-летний перевозчик предложил клиенту два варианта пересечения границы:

  1. самостоятельно переплыть реку в направлении Молдовы, а затем переехать в Румынию;
  2. в военной форме и с поддельными документами добраться до пограничной зоны возле Припяти, а оттуда пересечь границу в направлении Беларуси.

Военнообязанный сначала выбрал второй вариант, который стоил 15 тысяч долларов. Полную сумму мужчина должен был выплатить в случае успешного побега, но еще в начале сделки он отдал организатору "путешествия" тысячу долларов, а также передал фотографии паспорта, идентификационного кода и личное фото.

Впоследствии фигурант решил, что более удачным вариантом побега будет переправка в Молдову. Военнообязанный должен был переплыть реку, поэтому подозреваемый советовал ему улучшить физическую форму. 27 сентября перевозчик приехал во Львов и отвез оттуда "клиента" к границе. По дороге он получил от мужчины еще 700 долларов. До места назначения мужчины не доехали: дельца задержали.

Читайте также:
Деньги, которые изъяли у подозреваемого
Деньги, которые обнаружили у подозреваемого. Фото: Прокуратура Украины​​​​

Решение суда

Мужчине сообщили о подозрении в организации незаконной переправки человека через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины). Во время досудебного расследования он будет находиться под стражей, но может выйти на свободу, если внесет залог.

Задержание подозреваемого в организации переправки
Задержание подозреваемого в организации переправки. Фото: Прокуратура Украины

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП сообщал, что житель Львовской области называл сотрудников военкомата полицаями. Мужчина администрировал Viber-сообщество, где распространяли информацию о работе групп оповещения. Нарушителя приговорили к испытательному сроку и конфискации двух мобильных телефонов.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Суспільне Івано-Франківськ писал, что в Полтаве вынесли приговор военнослужащему. Мужчина в течение двух лет находился в СОЧ, но впоследствии решил добровольно вернуться в войско. Суд освободил его от уголовной ответственности.

граница суд мобилизация военнообязанные выезд за границу
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации