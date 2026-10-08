Суд избрал меру пресечения подозреваемому в незаконной переправке военнообязанного

Задержание подозреваемого в организации незаконной переправки. Фото: Прокуратура Украины

Житель Днепра организовал военнообязанному побег в Молдову. Добраться до другой страны мужчине призывного возраста предстояло вплавь через реку. Осуществлению сделки помешали правоохранители. Дельца задержали. Суд уже избрал ему меру пресечения.

Об этом 6 октября сообщила Львовская областная прокуратура, передает Новини.LIVE.

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Детали дела

По данным следствия, 51-летний перевозчик предложил клиенту два варианта пересечения границы:

самостоятельно переплыть реку в направлении Молдовы, а затем переехать в Румынию; в военной форме и с поддельными документами добраться до пограничной зоны возле Припяти, а оттуда пересечь границу в направлении Беларуси.

Военнообязанный сначала выбрал второй вариант, который стоил 15 тысяч долларов. Полную сумму мужчина должен был выплатить в случае успешного побега, но еще в начале сделки он отдал организатору "путешествия" тысячу долларов, а также передал фотографии паспорта, идентификационного кода и личное фото.

Впоследствии фигурант решил, что более удачным вариантом побега будет переправка в Молдову. Военнообязанный должен был переплыть реку, поэтому подозреваемый советовал ему улучшить физическую форму. 27 сентября перевозчик приехал во Львов и отвез оттуда "клиента" к границе. По дороге он получил от мужчины еще 700 долларов. До места назначения мужчины не доехали: дельца задержали.

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Решение суда

Мужчине сообщили о подозрении в организации незаконной переправки человека через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины). Во время досудебного расследования он будет находиться под стражей, но может выйти на свободу, если внесет залог.

Задержание подозреваемого в организации переправки. Фото: Прокуратура Украины

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП сообщал, что житель Львовской области называл сотрудников военкомата полицаями. Мужчина администрировал Viber-сообщество, где распространяли информацию о работе групп оповещения. Нарушителя приговорили к испытательному сроку и конфискации двух мобильных телефонов.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Суспільне Івано-Франківськ писал, что в Полтаве вынесли приговор военнослужащему. Мужчина в течение двух лет находился в СОЧ, но впоследствии решил добровольно вернуться в войско. Суд освободил его от уголовной ответственности.