Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Уплав до Молдови: суд заарештував переправника

Уплав до Молдови: суд заарештував переправника

Ua ru
8 жовтня 2026 03:32
Суд обрав запобіжний захід підозрюваному в переправленні військовозобов'язаного
Затримання підозрюваного в організації переправлення. Фото: Прокуратура України

Житель Дніпра організував військовозобов'язаному втечу до Молдови. Дістатися іншої країни чоловік призовного віку мав уплав через річку. Утіленню оборудки завадили правоохоронці. Ділка затримали. Суд уже обрав йому запобіжний захід.

Про це 6 жовтня повідомила Львівська обласна прокуратура, передає Новини.LIVE.

Реклама

Деталі справи  

За даними слідства, 51-річний переправник запропонував клієнту два варіанти перетину кордону

  1. самостійно переплисти ріку в напрямку Молдови, а потім переїхати до Румунії;
  2. у військовій формі та з підробленими документами дістатися прикордонної зони біля Прип'яті, а звідти перетнути кордон у напрямку Білорусі.

Військовозобов'язаний спочатку обрав другий варіант, який коштував 15 тисяч доларів. Повну суму чоловік мав сплатити в разі успішної втечі, але ще на початку оборудки він віддав організатору "подорожі" тисячу доларів, а також передав фотографії паспорта, ідентифікаційного коду та особисте фото. 

Згодом фігурант вирішив, що більш вдалим варіантом утечі є переправлення до Молдови. Військовозобов’язаний мав переплисти річку, тому підозрюваний радив йому покращити фізичну форму. 27 вересня переправник приїхав до Львова та повіз ізвідти "клієнта" до кордону. Дорогою він отримав від чоловіка ще 700 доларів. До місця призначення чоловіки не доїхали: ділка затримали. 

Читайте також:
Гроші, які вилучили в підозрюваного
Гроші, які виявили в підозрюваного. Фото: Прокуратура України​​​​

Рішення суду 

Чоловіку повідомили про підозру в організації незаконного переправлення людини через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України). Під час досудового розслідування він перебуватиме під вартою, але може вийти на волю, якщо внесе заставу.

Затримання підозрюваного в організації переправлення
Затримання підозрюваного в організації переправлення. Фото: Прокуратура України

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП повідомляв, що житель Львівщини називав працівників військкомату поліцаями. Чоловік адміністрував Viber-спільноту, де поширювали інформацію про роботу груп оповіщення. Порушника засудили до іспитового строку та конфіскації двох мобільних телефонів.

Також Новини.LIVE з посиланням на Суспільне Івано-Франківськ писав, що в Полтаві винесли вирок військовому. Чоловік упродовж двох років перебував у СЗЧ, але згодом вирішив добровільно повернутися до війська. Суд звільнив його від кримінальної відповідальності.

кордон суд мобілізація військовозобов'язані виїзд за кордон
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації