Суд обрав запобіжний захід підозрюваному в переправленні військовозобов'язаного

Затримання підозрюваного в організації переправлення. Фото: Прокуратура України

Житель Дніпра організував військовозобов'язаному втечу до Молдови. Дістатися іншої країни чоловік призовного віку мав уплав через річку. Утіленню оборудки завадили правоохоронці. Ділка затримали. Суд уже обрав йому запобіжний захід.

Про це 6 жовтня повідомила Львівська обласна прокуратура, передає Новини.LIVE.

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Деталі справи

За даними слідства, 51-річний переправник запропонував клієнту два варіанти перетину кордону:

самостійно переплисти ріку в напрямку Молдови, а потім переїхати до Румунії; у військовій формі та з підробленими документами дістатися прикордонної зони біля Прип'яті, а звідти перетнути кордон у напрямку Білорусі.

Військовозобов'язаний спочатку обрав другий варіант, який коштував 15 тисяч доларів. Повну суму чоловік мав сплатити в разі успішної втечі, але ще на початку оборудки він віддав організатору "подорожі" тисячу доларів, а також передав фотографії паспорта, ідентифікаційного коду та особисте фото.

Згодом фігурант вирішив, що більш вдалим варіантом утечі є переправлення до Молдови. Військовозобов’язаний мав переплисти річку, тому підозрюваний радив йому покращити фізичну форму. 27 вересня переправник приїхав до Львова та повіз ізвідти "клієнта" до кордону. Дорогою він отримав від чоловіка ще 700 доларів. До місця призначення чоловіки не доїхали: ділка затримали.

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Рішення суду

Чоловіку повідомили про підозру в організації незаконного переправлення людини через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України). Під час досудового розслідування він перебуватиме під вартою, але може вийти на волю, якщо внесе заставу.

Затримання підозрюваного в організації переправлення. Фото: Прокуратура України

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП повідомляв, що житель Львівщини називав працівників військкомату поліцаями. Чоловік адміністрував Viber-спільноту, де поширювали інформацію про роботу груп оповіщення. Порушника засудили до іспитового строку та конфіскації двох мобільних телефонів.

Також Новини.LIVE з посиланням на Суспільне Івано-Франківськ писав, що в Полтаві винесли вирок військовому. Чоловік упродовж двох років перебував у СЗЧ, але згодом вирішив добровільно повернутися до війська. Суд звільнив його від кримінальної відповідальності.