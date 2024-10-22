Мобилизация ВПЛ 2024 - когда ВПЛ имеют право на отсрочку

Военнообязанные в ТЦК. Фото: ЛОТЦК

Мужчины, являющиеся внутренне перемещенными лицами, должны состоять на военном учете. Отсрочку они могут получить по тем же основаниям, что и другие граждане Украины.

Об этом рассказал адвокат Дмитрий Франчук.

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Военный учет для ВПЛ

Согласно действующему законодательству, на военном учете должны состоять все военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие оснований для отсрочки от военной службы.

Это касается всех граждан страны, в частности, и тех, кто выехал с оккупированных территорий или регионов Украины, где идет война — и получил статус "внутренне перемещенные лица" (ВПЛ).

Мобилизация и отсрочка для внутренне перемещенных лиц

Мужчины-ВПЛ должны стать на военный учет по месту нового фактического проживания, там, где они зарегистрированы как внутренне перемещенные лица.

Внутри перемещенные лица имеют право на отсрочку, как и все остальные военнообязанные граждане.

Для этого им нужно предоставить в территориальный центр комплектования соответствующие документы, подтверждающие право на отсрочку. Если же такие документы гражданин не предоставит, его могут мобилизовать, как и любых других военнообязанных мужчин.

Напомним, мы ранее писали о том, как ВПЛ можно стать на военный учет по месту фактического проживания.

Также мы сообщали, как внутренне перемещенные лица могут получить военный билет по новому месту жительства.