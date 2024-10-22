Мобілізація ВПО 2024 - коли ВПО мають право на відстрочку

Військовозобов’язані у ТЦК. Фото: ЛОТЦК

Чоловіки, які є внутрішньо переміщеними особами, мають стояти на військовому обліку. Відстрочку вони можуть отримати на тих же підставах, як і інші громадяни України.

Про це розповів адвокат Дмитро Франчук.

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Військовий облік для ВПО

Згідно із чинним законодавством, на військовому обліку мають перебувати усі військовозобов’язані громадяни віком від 18 до 60 років, які не мають підстав для відстрочки від військової служби.

Це стосується усіх громадян країни, зокрема, і тих, хто виїхав з окупованих територій чи тих регіонів України, де триває війна — і отримав статус "внутрішньо переміщені особи" (ВПО).

Мобілізація та відстрочка для внутрішньо переміщених осіб

Чоловіки-ВПО мають стати на військовий облік за місцем нового фактичного проживання, там, де вони зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.

Внутрішньо переміщені особи мають право на відстрочку, як і усі інші військовозобов’язані громадяни.

Для цього їм треба надати до територіального центру комплектування відповідні документи, які підтвердять право на відстрочку. Якщо ж такі документи громадянин не надасть, то його можуть мобілізувати, як і будь-яких інших військовозобов’язаних чоловіків.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як ВПО можна стати на військовий облік за місцем фактичного проживання.

Також ми повідомляли, як внутрішньо переміщені особи можуть отримати військовий квиток за новим місцем проживання.