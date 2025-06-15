На внутренне перемещенных лиц распространяются те же нормы мобилизации или отсрочки, как и на других

ВПЛ тоже могут мобилизовать или дать отсрочку — какие условия
Согласно постановлению правительства Украины №1487, во время всеобщей мобилизации, которая продолжается вследствие российского вторжения, все граждане Украины подлежат обязательному воинскому учету. То же правило действует и для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которых, как и других граждан, могут призвать в ряды ВСУ.
Об особенностях учета ВПЛ, отсрочках и штрафах за уклонение информирует РБК-Украина.
Обязанности ВПЛ
Согласно информации, ВПЛ обязаны стать на воинский учет по месту фактического проживания в течение семи дней после прибытия. Переселенцы могут получить повестку в любом месте, независимо от их пребывания.
Отсрочки от мобилизации
Статус внутренне перемещенного лица не является основанием для автоматической отсрочки от мобилизации. Однако, ВПЛ могут получить отсрочку по следующим основаниям:
- наличие трех и более детей до 18 лет;
- воспитание ребенка с инвалидностью;
- уход за больными родителями или супругами;
- другие обстоятельства, определенные законом;
- наличие заболеваний, препятствующих военной службе (по заключению медицинской комиссии);
- студенты дневной формы обучения, аспиранты, докторанты;
- работники предприятий критически важного значения.
Ответственность за нарушение правил воинского учета
За невыполнение требований воинского учета ВПЛ несут административную и уголовную ответственность. Размер штрафа за нарушение правил воинского учета во время военного положения:
- для граждан — от 17 000 до 25 500 гривен;
- для должностных и юридических лиц — от 34 000 до 59 000 гривен.
Несвоевременная оплата штрафа приведет к его удвоению после передачи дела в исполнительную службу.
Ранее мы информировали о ряде оснований, по которым субсидию для оплаты жилья ВПЛ могут не назначить или прекратить ее выплату.
Также мы сообщали, что переселенцы из Украины, которые из-за войны покинули свои дома, могут получить государственную поддержку.
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