На внутренне перемещенных лиц распространяются те же нормы мобилизации или отсрочки, как и на других

Военнообязанный в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

Согласно постановлению правительства Украины №1487, во время всеобщей мобилизации, которая продолжается вследствие российского вторжения, все граждане Украины подлежат обязательному воинскому учету. То же правило действует и для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которых, как и других граждан, могут призвать в ряды ВСУ.

Об особенностях учета ВПЛ, отсрочках и штрафах за уклонение информирует РБК-Украина.

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Обязанности ВПЛ

Согласно информации, ВПЛ обязаны стать на воинский учет по месту фактического проживания в течение семи дней после прибытия. Переселенцы могут получить повестку в любом месте, независимо от их пребывания.

Отсрочки от мобилизации

Статус внутренне перемещенного лица не является основанием для автоматической отсрочки от мобилизации. Однако, ВПЛ могут получить отсрочку по следующим основаниям:

наличие трех и более детей до 18 лет;

воспитание ребенка с инвалидностью;

уход за больными родителями или супругами;

другие обстоятельства, определенные законом;

наличие заболеваний, препятствующих военной службе (по заключению медицинской комиссии);

студенты дневной формы обучения, аспиранты, докторанты;

работники предприятий критически важного значения.

Ответственность за нарушение правил воинского учета

За невыполнение требований воинского учета ВПЛ несут административную и уголовную ответственность. Размер штрафа за нарушение правил воинского учета во время военного положения:

для граждан — от 17 000 до 25 500 гривен;

для должностных и юридических лиц — от 34 000 до 59 000 гривен.

Несвоевременная оплата штрафа приведет к его удвоению после передачи дела в исполнительную службу.

Ранее мы информировали о ряде оснований, по которым субсидию для оплаты жилья ВПЛ могут не назначить или прекратить ее выплату.

Также мы сообщали, что переселенцы из Украины, которые из-за войны покинули свои дома, могут получить государственную поддержку.