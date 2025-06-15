На внутрішньопереміщених осіб розповсюджуються ті самі норми мобілізації чи відстрочки, як й на інших

Військовозобов'язаний у ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

Згідно з постановою уряду України №1487, під час загальної мобілізації, яка триває внаслідок російського вторгнення, всі громадяни України підлягають обов'язковому військовому обліку. Те саме правило діє і для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), яких, як й інших громадян, можуть призвати до лав ЗСУ.

Про особливості обліку ВПО, відстрочки та штрафи за ухиляння інформує РБК-Україна.

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Обов'язки ВПО

Згідно з інформацією, ВПО зобов'язані стати на військовий облік за місцем фактичного проживання протягом семи днів після прибуття. Переселенці можуть отримати повістку в будь-якому місці, незалежно від їхнього перебування.

Відстрочки від мобілізації

Статус внутрішньо переміщеної особи не є підставою для автоматичної відстрочки від мобілізації. Проте, ВПО можуть отримати відстрочку за такими підставами:

наявність трьох і більше дітей до 18 років;

виховання дитини з інвалідністю;

догляд за хворими батьками або подружжям;

інші обставини, визначені законом;

наявність захворювань, що перешкоджають військовій службі (за висновком медичної комісії);

студенти денної форми навчання, аспіранти, докторанти;

працівники підприємств критично важливого значення.

Відповідальність за порушення правил військового обліку

За невиконання вимог військового обліку ВПО несуть адміністративну та кримінальну відповідальність. Розмір штрафу за порушення правил військового обліку під час воєнного стану:

для громадян — від 17 000 до 25 500 гривень;

для посадових та юридичних осіб — від 34 000 до 59 000 гривень.

Несвоєчасна оплата штрафу призведе до його подвоєння після передачі справи до виконавчої служби.

Раніше ми інформували про низку підстав, через які субсидію для оплати житла ВПО можуть не призначити або припинити її виплату.

Також ми повідомляли, що переселенці з України, які через війну покинули свої домівки, можуть отримати державну підтримку.