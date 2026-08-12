Суд может наказать врача, который за взятку оформлял документы для уклонения от мобилизации

Призывники в ТЦК, военно-медицинская комиссия. Фото: УНИАН, Житомирский ОТЦК

В Запорожье предстанет перед судом врач, который за деньги оформлял фиктивные документы об инвалидности для уклонения от мобилизации. Если в суде его вина будет доказана, ему грозит суровое наказание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Запорожской областной прокуратуры.

Детали дела

Согласно материалам дела, сотрудник одной из городских больниц пообещал за 4000 долларов оказать содействие в оказании влияния на членов экспертной комиссии, чтобы жителю общины установили III группу инвалидности для получения отсрочки от мобилизации.

"Врач подделал выписку из решения экспертной комиссии и передал ее "заказчику", который фактически не проходил никаких медицинских обследований и не участвовал в заседании экспертной комиссии. Кроме того, обвиняемый предложил за 500 долларов США организовать прохождение ВЛК без личного присутствия и выдал справку с ложными сведениями о состоянии здоровья, диагнозе и «ограниченной» годности к военной службе", — говорится в публикации прокуратуры.

Медика разоблачили и задержали непосредственно во время получения денег за изготовление поддельных документов.

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Решение суда

В настоящее время правоохранительные органы передали в суд обвинительный акт. Врачу инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины.

Речь идет о ч. 2 и ч. 3 ст. 358 УК Украины — подделка официальных документов с целью их сбыта и использование заведомо поддельных документов, а также о ч. 2 ст. 369-2 УК Украины — получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

В случае доказательства вины обвиняемому может грозить до 5 лет лишения свободы.

Как сообщали Новини.LIVE, в Лубнах суд назначил испытательный срок мужчине, который подделал документы об инвалидности сына. Это позволило ему незаконно получить деньги от государства и отсрочку от мобилизации.

Также мы писали, что в Тернополе суд рассмотрел дело о ситуации, когда ТЦК мобилизовали мужчину с шизофренией. Судья признал такие действия противоправными.