Суд може покарати лікаря, який за хабар робив документи для ухилення від мобілізації

Призовники в ТЦК, військово-лікарська комісія. Фото: УНІАН, Житомирський ОТЦК

У Запоріжжі судитимуть лікаря, який за гроші робив фіктивні документи про інвалідність для ухилення від мобілізації. Якщо у суді провину доведуть, йому загрожує жорстке покарання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Запорізької обласної прокуратури.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, працівник однієї з лікарень міста пообіцяв за 4000 доларів посприяти у впливі на членів експертної комісії, щоб жителю громади встановили III групу інвалідності для отримання відстрочки від мобілізації.

"Лікар підробив витяг з рішення експертної команди та передав "замовнику", який фактично не проходив жодних медичних обстежень і не брав участі в засіданні експертної команди. Окремо обвинувачений запропонував за 500 доларів США організувати проходження ВЛК без особистої присутності та видав довідку із неправдивими відомостями про стан здоров'я, діагноз та "обмежену" придатність до військової служби", — сказано у публікації прокуратури.

Медика викрили та затримали безпосередньо під час отримання грошей за виготовлення фальшивих документів.

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Рішення суду

Наразі правоохоронні органи передали до суду обвинувальний акт. Лікарю інкримінують вчинення злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України.

Йдеться про ч. 2 та ч. 3 ст. 358 ККУ — підроблення офіційних документів з метою їх збуту та використання завідомо фальшивих документів, а також про ч. 2 ст. 369-2 ККУ — одержання неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

У разі доведення вини обвинуваченому може загрожувати до 5 років позбавлення волі.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Лубнах суд призначив іспитовий строк чоловіку, який підробив документи про інвалідність сина. Це дозволило йому незаконно отримати гроші від держави та відстрочку від мобілізації.

Також ми писали, що у Тернополі суд розглянув справу щодо ситуації, коли ТЦК мобілізували чоловіка з шизофренією. Суддя визнав такі дії протиправними.