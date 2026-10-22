Военнослужащие ВСУ едут на квадроциклах. Фото: 127-я Харьковская ОВМБР

Военнослужащие, получившие статус временно негодных с повторным осмотром через 6–12 месяцев, имеют законное право уволиться из армии на этот период. Однако до этого момента уехать домой без прямого предписания ВЛК невозможно. На этот период бойцов выводят вне штата с выплатой 20 100 гривен.

Об этом сообщили юристы правозащитного центра для военнослужащих "Принципц", передает Новини.LIVE.

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Процедура увольнения и отпуска после ВЛК

Во время действия военного положения защитники Украины, которым военно-медицинская комиссия установила статус временной негодности с требованием пройти повторный медицинский осмотр, наделены правом уволиться из рядов армии.

Однако на практике это право имеет строгие ограничения в отношении перемещения личного состава. Покинуть воинскую часть, поехать к родным или просто уйти в отпуск для восстановления здоровья по собственному желанию военнослужащий не может.

Единственным законным основанием для отъезда домой является соответствующая рекомендация врачей ВЛК, которая должна быть четко зафиксирована в официальном заключении. Командиры подразделений не имеют никаких юридических полномочий самостоятельно отправлять раненых на лечение, если медики не указали этого в документах.

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До момента окончательного оформления увольнения со службы командование может перевести таких военнослужащих в своё распоряжение. Это означает вывод человека вне штата подразделения, но с обязательным требованием постоянно находиться в расположении воинской части на весь период ожидания.

Перевод временно негодного бойца в распоряжение позволяет командирам освободить штатную должность и быстро назначить на место раненого нового человека. Без этой процедуры место в штатном расписании формально считалось бы занятым.

Командованию строго запрещено поручать таким военнослужащим выполнение каких-либо служебных обязанностей, противоречащих их текущему состоянию здоровья, определенному медицинским заключением. Государство также установило фиксированный уровень финансовой поддержки для этой категории лиц.

Защитники, которые после ранений были признаны временно негодными или ограниченно годными только для службы в подразделениях обеспечения, после снятия с воинского учета ежемесячно получают денежную выплату в размере 20 100 гривен.

Новини.LIVE ранее сообщали, что достижение предельного возраста является законным основанием для исключения мужчины из воинского учета. В Украине эта процедура должна проходить автоматически в реестре "Оберег". Если после наступления этого возраста в приложении "Резерв+" статус не изменился, стоит проверить правильность внесенной даты рождения и воинского звания.

Военнослужащим запрещено самовольно заселяться в пустующие дома вблизи места несения службы, даже если хозяева там давно не живут. Закон защищает частную собственность при любых условиях, поэтому самовольное занятие жилья считается правонарушением. Если подразделению требуется место для ночлега или длительного размещения, решать этот вопрос следует исключительно через командиров.