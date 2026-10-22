Військовослужбовці ЗСУ їдуть на квадроциклах. Фото: 127 Харківська ОВМБР

Військові, які отримали статус тимчасово непридатних із переоглядом через 6-12 місяців, мають законне право звільнитися з армії на цей час. Проте до цього моменту поїхати додому без прямого припису ВЛК неможливо. На цей період бійців виводять поза штат із виплатою 20 100 гривень.

Про це повідомили юристи правозахисного центру для військовослужбовців "Принципц", передає Новини.LIVE.

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Процедура звільнення та відпустки після ВЛК

Під час дії воєнного стану захисники України, яким військово-лікарська комісія встановила статус тимчасової непридатності з вимогою пройти повторний медичний огляд, наділені правом звільнитися з лав армії.

Та на практиці це право має суворі обмеження щодо переміщення особового складу. Залишити військову частину, поїхати до рідних чи просто піти у відпустку для відновлення здоров'я за власним бажанням військовослужбовець не може.

Єдиною законною підставою для від'їзду додому є відповідна рекомендація від лікарів ВЛК, яка має бути чітко зафіксована в офіційному висновку. Командири підрозділів не мають жодних юридичних повноважень відпускати поранених на лікування самостійно, якщо медики не прописали цього в документах.

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До моменту остаточного оформлення звільнення зі служби командування може перевести таких військовослужбовців у своє розпорядження. Це означає виведення людини поза штат підрозділу, але з обов'язковою вимогою постійно перебувати в розташуванні військової частини на весь період очікування.

Переведення тимчасово непридатного бійця у розпорядження дозволяє командирам звільнити штатну посаду і швидко призначити на місце пораненого нову людину. Без цієї процедури місце у штатному розписі формально вважалося б зайнятим.

Командуванню суворо заборонено доручати таким армійцям виконання будь-яких службових обов'язків, що суперечать їхньому поточному стану здоров'я, визначеному медичним висновком. Держава також визначила фіксований рівень фінансової підтримки для цієї категорії осіб.

Захисники, які після поранень були визнані тимчасово непридатними або ж обмежено придатними лише для служби в підрозділах забезпечення, після виведення поза штат щомісяця отримують грошову виплату в розмірі 20 100 гривень.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що досягнення граничного віку є законною підставою для виключення чоловіка з військового обліку. В Україні ця процедура має проходити автоматично в реєстрі "Оберіг". Якщо після настання цього віку в застосунку "Резерв+" статус не змінився, варто перевірити правильність внесеної дати народження та військового звання.

Військовослужбовцям заборонено самовільно заселятися в порожні будинки поблизу місця несення служби, навіть якщо господарі там давно не живуть. Закон захищає приватну власність за будь-яких умов, тому самовільне зайняття житла вважається правопорушенням. Якщо підрозділ потребує місця для ночівлі чи тривалого розташування, вирішувати це питання мають виключно через командирів.