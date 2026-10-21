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Главная Мобилизация Временные удостоверения от ТЦК: действительны ли старые документы

Временные удостоверения от ТЦК: действительны ли старые документы

Ua ru
21 октября 2026 20:00
Временное удостоверение военнообязанного в 2026 году: действительно ли оно коллаж Новини.LIVE
Сотрудник ТЦК и СП и временное удостоверение. Фото: коллаж Новини.LIVE

Бумажные временные удостоверения больше не выдаются в территориальных центрах комплектования в качестве документа для воинского учета. В 2026 году их полностью заменил электронный документ, однако все выданные ранее старые бланки остаются действительными до момента официального обновления военно-учетных данных гражданина.

Об этом сообщила юрист Ольга Губская, передает Новини.LIVE.

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Почему временные удостоверения больше не действуют

В 2026 году территориальные центры комплектования и социальной поддержки официально прекратили практику выдачи бумажных временных удостоверений военнообязанного. Изменения произошли после того, как базовый приказ Министерства обороны № 610 утратил силу 29 августа 2024 года.

На сегодняшний день этот устаревший нормативный акт объясняет лишь происхождение старых документов, находящихся у граждан, но никоим образом не регулирует современную процедуру постановки на учет. Вместо бумажных справок действующее постановление правительства № 559 предусматривает создание для граждан современного военно-учетного документа исключительно в электронной форме.

Кому выдавали временное удостоверение и действует ли оно сегодня

Документы, полученные украинцами до 29 августа 2024 года, не утратили своей юридической силы. На них распространяется общая законодательная норма того же постановления № 559: любой бумажный военно-учетный документ, оформленный до вступления в силу новых правил, остается полностью действительным, пока человеку не выдадут бланк нового образца или не сгенерируют электронный аналог.

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Такой документ в ТЦК выдавали определенным категориям граждан. Чаще всего его получали мужчины, которые никогда не проходили срочную службу, не привлекались к учебным сборам и не имели никакой военно-учетной специальности.

Также удостоверение служило временнойзаменой для тех, кто потерял свой оригинальный военный билет и ожидает его восстановления. Отдельной категорией были граждане, которых ставили на учет после присвоения первоначального офицерского звания запаса — им выдавали документ на период, пока их личное дело пересылалось между ведомствами.

Новини.LIVE сообщали, что заключение районной комиссии о негодности к военной службе не вступает в силу сразу. Документы должны быть согласованы вышестоящей инстанцией, а эта проверка нередко затягивается на несколько месяцев. Пока продолжается рассмотрение, статус в приложении «Резерв+» не меняется. Если человека в это время остановят на улице, патрульные увидят старые данные и могут снова отправить его на прохождение ВЛК.

Мобилизационное распоряжение также не означает срочную отправку на передовую. Обычно это просто официальный вызов в военкомат для уточнения личных данных или завершения медосмотра. Такой документ имеет законную силу только в том случае, если его заполнили без ошибок и передали военнообязанному лично в руки под подпись.

В то же время директор компании может подписывать электронные заявки на бронирование сотрудников в "Дії" даже во время собственного отпуска. Украинское законодательство не запрещает пользоваться электронной подписью в период отдыха, поэтому такие документы остаются действительными и не создают никаких проблем для бизнеса.

военный учет мобилизация ТЦК и СП военнообязанные военно-учетный документ
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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