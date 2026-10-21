Працівник ТЦК та СП і тимчасове посвідчення. Фото: колаж Новини.LIVE

Паперові тимчасові посвідчення більше не видають у територіальних центрах комплектування, як документ для військового обліку. У 2026 році їх повністю замінив електронний документ, проте всі видані раніше старі бланки залишаються легітимними до моменту офіційного оновлення військово-облікових даних громадянина.

Про це повідомила юристка Ольга Губська, передає Новини.LIVE.

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Чому тимчасові посвідчення більше не діють

У 2026 році територіальні центри комплектування та соціальної підтримки офіційно припинили практику видачі паперових тимчасових посвідчень військовозобов'язаного. Зміни відбулися після того, як базовий наказ Міністерства оборони №610 втратив чинність 29 серпня 2024 року.

На сьогодні цей застарілий нормативний акт пояснює лише походження старих документів на руках, але жодним чином не регулює сучасну процедуру взяття на облік. Замість паперових довідок чинна урядова постанова №559 передбачає створення для громадян сучасного військово-облікового документа виключно в електронній формі.

Кому давали тимчасове посвідчення і чи чинне воно сьогодні

Документи, отримані українцями до 29 серпня 2024 року, не втратили своєї юридичної ваги. На них поширюється загальна законодавча норма тієї ж постанови №559: будь-який паперовий військово-обліковий документ, оформлений до запуску нових правил, залишається повністю дійсним, поки людині не видадуть бланк нового зразка або не згенерують електронний аналог.

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Такий документ в ТЦК видавали специфічним категоріям громадян. Найчастіше його отримували чоловіки, які ніколи не проходили строкову службу, не залучалися до навчальних зборів і не мали жодної військово-облікової спеціальності.

Також посвідчення слугувало тимчасовою заміною для тих, хто втратив свій оригінальний військовий квиток і чекає на його відновлення. Окремою категорією були громадяни, яких брали на облік після присвоєння первинного офіцерського звання запасу — їм видавали документ на період, поки їхня особова справа пересилалася між відомствами.

Новини.LIVE повідомляли, що висновок районної комісії про непридатність до військової служби не діє одразу. Документи має погодити вища інстанція, а ця перевірка нерідко затягується на кілька місяців. Поки триває розгляд, статус у додатку "Резерв+" не змінюється. Якщо людину в цей час зупинять на вулиці, патрульні побачать старі дані та можуть знову відправити її на проходження ВЛК.

Мобілізаційне розпорядження також не означає термінову відправку на передову. Зазвичай це просто офіційний виклик до військкомату для уточнення особистих даних чи завершення медогляду. Такий документ має законну силу лише тоді, коли його заповнили без помилок і передали військовозобов'язаному особисто в руки під підпис.

Водночас директор компанії може підписувати електронні заявки на бронювання працівників у "Дії" навіть під час власної відпустки. Українське законодавство не забороняє користуватися електронним підписом у період відпочинку, тому такі документи залишаються чинними і не створюють жодних проблем для бізнесу.