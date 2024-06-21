Имеют ли право работники ТЦК и полиции задерживать человека — объяснение юристов

Работник ТЦК проверяет документы у мужчины. Фото: vn.20minut.ua

Есть ли у представителей Территориальных центров комплектования и социальной поддержки полномочия задерживать граждан, изымать личные вещи, препятствовать общению с родственниками или даже изымать авто. После ряда громких скандалов с ТЦК у украинцев возникает много вопросов, какие же действия ТЦК и полиции законны. Перечислили полномочия ТЦК и полиции специалисты "Бесплатной юридической помощи".

Об этом говорится в публикации издания "АрмияInform".

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Законные действия работников ТЦК

Законными со стороны работников Территориальных центров комплектования и социальной поддержки считаются:

осуществление оповещения о мобилизационных мероприятиях, вручение повесток, проверка документов призывников, военнообязанных, резервистов и военнослужащих и тому подобное;

съемка проверки документов на фото или видео;

предложение пройти в ТЦК для постановки на учет, прохождения ВВК, уточнения персональных данных, например, если во время проверки документов устанавливается, что человек нарушает правила воинского учета или выявлены расхождения военно-учетного документа с военно-учетными данными Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов.

Также вручать повестки могут круглосуточно по месту жительства, на работе, в общественных местах, в ТЦК, на блокпостах и пунктах пропуска.

Незаконные действия работников ТЦК и полиции

Представители ТЦК не имеют полномочий:

задерживать человека;

изымать личные вещи;

препятствовать общению с родственниками;

изымать авто;

применять силу.

Но представители ТЦК и СП могут предложить человеку пройти или проехать в ТЦК, чтобы уточнить учетные данные, и в случае отказа и явного уклонения от призыва вызвать полицию. Если в составе группы оповещения есть полицейский, он может проводить административное задержание и доставку гражданина в такой центр.

"Это регламентируется ст. 261 и 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Работники полиции имеют на это право, но не представители ТЦК", — говорится в пояснении.

Ответственность за отказ предоставить документы

Отказ предоставить свои документы, в частности военно-учетные, или попытка убежать от представителей ТЦК и полиции грозит военнообязанному административной или уголовной ответственностью.

Нарушение законодательства о мобилизации грозит штрафом до 25,5 тысяч гривен.

Уголовная ответственность в части уклонения от призыва на военную службу по мобилизации предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Если военнообязанный отказывается получать повестку, представитель ТЦК должен составить акт отказа, который подписывают не менее двух членов групп оповещения. Далее этот акт регистрируют в центре комплектования. Кроме того, полицейский, который входит в группу оповещения, может задержать гражданина и доставить его в ТЦК.

Напомним, ранее юристы уже рассказывали, что работники ТЦК не имеют полномочий силой доставлять гражданина в военкомат.

Также известно, в каких случаях могут прислать повторную повестку и как вести себя в такой ситуации.

Ранее адвокат Роман Симутин заявлял, что военнообязанный вправе отказаться от получения повестки или проверки документов работниками ТЦК во время воздушной тревоги.