Працівник ТЦК перевіряє документи в чоловіка. Фото: vn.20minut.ua

Чи є в представників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки повноваження затримувати громадян, вилучати особисті речі, перешкоджати спілкуванню з родичами або навіть вилучати авто. Після низки гучних скандалів з ТЦК в українців виникає багато запитань, які ж дії ТЦК та поліції є законними. Перелічили повноваження ТЦК та поліції фахівці "Безоплатної правничої допомоги".

Про це йдеться в публікації видання "АрміяInform".

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Законні дії працівників ТЦК

Законними з боку працівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки вважаються:

здійснення оповіщення про мобілізаційні заходи, вручення повісток, перевірка документів призовників, військовозобов’язаних, резервістів та військовослужбовців тощо;

зйомка перевірки документів на фото чи відео;

пропозиція пройти до ТЦК для постановки на облік, проходження ВЛК, уточнення персональних даних, наприклад, якщо під час перевірки документів встановлюється, що людина порушує правила військового обліку або виявлені розбіжності військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, резервістів.

Також вручати повістки можуть цілодобово за місцем проживання, на роботі, в громадських місцях, в ТЦК, на блокпостах та пунктах пропуску.

Незаконні дії працівників ТЦК та поліції

Представники ТЦК не мають повноважень:

затримувати людину;

вилучати особисті речі;

перешкоджати спілкуванню з родичами;

вилучати авто;

застосовувати силу.

Але представники ТЦК та СП можуть запропонувати людині пройти або проїхати в ТЦК, щоб уточнити облікові дані, та у разі відмови та явного ухилення від призову викликати поліцію. Якщо у складі групи оповіщення є поліцейський, він може проводити адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру.

"Це регламентується ст. 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Працівники поліції мають на це право, але не представники ТЦК", — йдеться в поясненні.

Відповідальність за відмову надати документи

Відмова надати свої документи, зокрема військово-облікові, чи спроба втекти від представників ТЦК та поліції загрожує військовозобов'язаному адміністративною або ж кримінальною відповідальністю.

Порушення законодавства про мобілізацію загрожує штрафом до 25,5 тисяч гривень.

Кримінальна відповідальність в частині ухилення від призову на військову службу під час мобілізації передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Якщо військовозобов’язаний відмовляється отримувати повістку, представник ТЦК має скласти акт відмови, який підписують не менше двох членів груп оповіщення. Далі цей акт реєструють у центрі комплектування. Крім того, поліцейський, який входить до групи оповіщення, може затримати громадянина та доставити його до ТЦК.

Нагадаємо, раніше юристи вже розповідали, що працівники ТЦК не мають повноважень силоміць доставляти громадянина до військкомату.

Також відомо, в яких випадках можуть надіслати повторну повістку та як поводитися у такій ситуації.

Раніше адвокат Роман Сімутін заявляв, що військовозобов'язаний має право відмовитися від отримання повістки чи перевірки документів працівниками ТЦК під час повітряної тривоги.