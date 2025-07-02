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Главная Мобилизация Вручение повесток военнообязанным — есть ли изменения с 1 июля

Вручение повесток военнообязанным — есть ли изменения с 1 июля

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 04:30
С 1 июля порядок вручения повесток ТЦК остается неизменным, как и штрафы за уклонение
Процесс вручения повестки. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине продлено военное положение и полная мобилизация мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. У военнообязанных возникает много вопросов, изменилось ли что-то в аспекте вручения повесток с 1 июля.

Коллеги с Канала 24 разъясняют ситуацию с военным учетом.

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Как вручают повестки с 1 июля

Выяснилось, что с 1 июля 2025 года в Украине вступят в силу неизменные правила вручения повесток для мобилизации. Отказ от получения повестки влечет за собой административные последствия.

Повестки могут быть вручены где угодно: по месту жительства, на рабочем месте, в учебных заведениях, в общественных местах, на блокпостах и пунктах пропуска через государственную границу.

Вручение повесток осуществляется представителями территориальных центров комплектования (ТЦК), полиции, военных администраций, а также работниками предприятий, учебных заведений и специальными группами оповещения.

Процесс вручения сопровождается обязательной фото- и видеофиксацией с использованием специальных технических средств. Получение повестки подтверждается подписью лица или видеозаписью вручения, а также может быть осуществлено путем направления по почте с фиксацией даты получения или отказа.

Санкции за отказ от повестки

В случае отказа от получения повестки составляется акт об отказе, который подписывают не менее двух членов группы оповещения. Акт передается в ТЦК для дальнейших действий. Правоохранительные органы имеют право задержать лицо в административном порядке и доставить его в ТЦК.

Действие повестки может быть проверена через QR-код на повестке или через мобильное приложение электронного кабинета призывника. Повестки, оформленные через Единый государственный реестр, имеют такую же юридическую силу, как и повестки на бумажных бланках.

Ранее сообщалось, что за нарушение правил воинского учета могут штрафовать неоднократно. За каждое из нарушений предусматривается один штраф.

Напомним, в мобильном приложении "Резерв+" запустили услугу по уплате штрафов. Теперь это можно сделать онлайн.

военный учет повестки ТЦК и СП военнообязанные электронные повестки
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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