З 1 липня порядок вручення повісток ТЦК залишається незмінним, як і штрафи за ухиляння

Процес вручення повістки. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні продовжено воєнний стан та повна мобілізація чоловіків віком від 25 до 60 років. У військовозобов'язаних виникає багато питань, чи змінилось щось в аспекті вручення повісток з 1 липня.

Колеги з Каналу 24 роз'яснюють ситуацію з військовим обліком.

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Як вручають повістки з 1 липня

З'ясувалось, що з 1 липня 2025 року в Україні набудуть чинності незмінні правила щодо вручення повісток для мобілізації. Відмова від отримання повістки тягне за собою адміністративні наслідки.

Повістки можуть бути вручені будь-де: за місцем проживання, на робочому місці, в навчальних закладах, у громадських місцях, на блокпостах та пунктах пропуску через державний кордон.

Вручення повісток здійснюється представниками територіальних центрів комплектування (ТЦК), поліції, військових адміністрацій, а також працівниками підприємств, закладів освіти та спеціальними групами оповіщення.

Процес вручення супроводжується обов'язковою фото- та відеофіксацією з використанням спеціальних технічних засобів. Отримання повістки підтверджується підписом особи або відеозаписом вручення, а також може бути здійснене шляхом надсилання поштою з фіксацією дати отримання або відмови.

Санкції за відмову від повістки

У разі відмови від отримання повістки складається акт про відмову, який підписують не менше двох членів групи оповіщення. Акт передається до ТЦК для подальших дій. Правоохоронні органи мають право затримати особу в адміністративному порядку та доставити її до ТЦК.

Чинність повістки може бути перевірена через QR-код на повістці або через мобільний застосунок електронного кабінету призовника. Повістки, оформлені через Єдиний державний реєстр, мають таку саму юридичну силу, як і повістки на паперових бланках.

Раніше повідомлялось, що за порушення правил військового обліку можуть штрафувати неодноразово. За кожне з порушень передбачається один штраф.

Нагадаємо, у мобільному застосунку "Резерв+" запустили послугу зі сплати штрафів. Тепер це можна зробити онлайн.