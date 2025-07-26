До 31 июля все 17-летние ребята по закону должны поставить себя на учет в ТЦК дистанционно или лично

Оформление документов в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

Все граждане мужского пола, которым в 2025 году исполняется 17 лет, обязаны до 31 июля 2025 года поставить себя на воинский учет. Отмечается, что эта процедура не предусматривает автоматического призыва в ряды Вооруженных Сил Украины, а лишь имеет целью фиксацию человеческого потенциала страны.

Об этом сообщает Черниговский ТЦК в Facebook.

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Как можно поставить себя на учет в ТЦК

В Черниговском ТЦК объяснили, что внесение данных в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов позволяет определить уровень образования и изучить личные качества граждан.

Ставить себя на учет можно двумя способами:

1. Через электронный кабинет призывника: для этого необходимо иметь электронную идентификацию и внести персональные данные. Порядок регистрации определяется Кабинетом Министров Украины.

2. Лично в территориальном центре комплектования: нужно обратиться в районный (городской) ТЦК и подать пакет документов, включающий паспорт гражданина Украины, выписку из реестра территориальной общины, свидетельство о рождении, идентификационный код, документ об образовании, справку с места учебы или работы (при наличии), справку о ВПЛ (для внутренне перемещенных лиц) и четыре фото 35 × 45 мм без головного убора.

Граждане, отбывающие наказание в учреждениях исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера, не подлежат постановке на воинский учет.

Напомним, мы ранее писали о том, как можно получить информацию о наличии штрафа от ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, в каких случаях суды отменяют взыскания от ТЦК.