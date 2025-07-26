Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Всім молодикам треба не проґавити цю дату — у ТЦК все пояснили

Всім молодикам треба не проґавити цю дату — у ТЦК все пояснили

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 04:30
До 31 липня все 17-річні хлопці згідно із законом мають поставити себе на облік у ТЦК дистанційно чи особисто
Оформлення документів в ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

Усі громадяни чоловічої статі, яким у 2025 році виповнюється 17 років, зобов'язані до 31 липня 2025 року поставити себе на військовий облік. Наголошується, що ця процедура не передбачає автоматичного призову до лав Збройних Сил України, а лише має на меті фіксацію людського потенціалу країни.

Про це повідомляє Чернігівський ТЦК у Facebook.

Реклама
Читайте також:

Як можна поставити себе на облік у ТЦК

У Чернігівському ТЦК пояснили, що внесення даних до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів дозволяє визначити рівень освіти та вивчити особисті якості громадян.

Ставити себе на облік можна двома способами:

1. Через електронний кабінет призовника: для цього необхідно мати електронну ідентифікацію та внести персональні дані. Порядок реєстрації визначається Кабінетом Міністрів України.

2. Особисто у територіальному центрі комплектування: потрібно звернутися до районного (міського) ТЦК та подати пакет документів, що включає паспорт громадянина України, витяг з реєстру територіальної громади, свідоцтво про народження, ідентифікаційний код, документ про освіту, довідку з місця навчання або роботи (за наявності), довідку про ВПО (для внутрішньо переміщених осіб) та чотири фото 35 × 45 мм без головного убору.

Громадяни, які відбувають покарання в установах виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру, не підлягають взяттю на військовий облік.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як можна отримати інформацію про наявність штрафу від ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, у яких випадках суди скасовують стягнення від ТЦК.

військовий облік мобілізація військовий квиток ТЦК та СП військовозобов'язані
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації