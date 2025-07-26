До 31 липня все 17-річні хлопці згідно із законом мають поставити себе на облік у ТЦК дистанційно чи особисто

Оформлення документів в ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

Усі громадяни чоловічої статі, яким у 2025 році виповнюється 17 років, зобов'язані до 31 липня 2025 року поставити себе на військовий облік. Наголошується, що ця процедура не передбачає автоматичного призову до лав Збройних Сил України, а лише має на меті фіксацію людського потенціалу країни.

Про це повідомляє Чернігівський ТЦК у Facebook.

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Як можна поставити себе на облік у ТЦК

У Чернігівському ТЦК пояснили, що внесення даних до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів дозволяє визначити рівень освіти та вивчити особисті якості громадян.

Ставити себе на облік можна двома способами:

1. Через електронний кабінет призовника: для цього необхідно мати електронну ідентифікацію та внести персональні дані. Порядок реєстрації визначається Кабінетом Міністрів України.

2. Особисто у територіальному центрі комплектування: потрібно звернутися до районного (міського) ТЦК та подати пакет документів, що включає паспорт громадянина України, витяг з реєстру територіальної громади, свідоцтво про народження, ідентифікаційний код, документ про освіту, довідку з місця навчання або роботи (за наявності), довідку про ВПО (для внутрішньо переміщених осіб) та чотири фото 35 × 45 мм без головного убору.

Громадяни, які відбувають покарання в установах виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру, не підлягають взяттю на військовий облік.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як можна отримати інформацію про наявність штрафу від ТЦК.

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